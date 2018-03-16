紙本電子發票擾民？ 業者：消費者可拒絕印

有民眾要求禁止商家在電子發票列印廣告，不過量販店及超市都說，商家促銷廣告與電子發票政策無關。 聯合報系資料照片 分享 facebook 商家列印大量優惠活動，讓電子發票列印成災，有民眾在國發會平台提案要求禁止商家列印廣告。不過量販店及超市都說，商家促銷廣告與電子發票政策無關，且傳統紙張常有大綑發票退回、回收問題，推動電子發票確實已大幅改善紙張浪費。

少印促銷DM 更省紙張

至於一併列印優惠券，業者認為可少印促銷DM，並將折價券優惠券轉為列印感熱紙，仍可達到節省紙張效果；消費者若覺不需要，可以拒絕。

家樂福與愛買都說，傳統紙本發票因為頭尾留的空間大，且行距小，列印品項不多，感熱紙的發票列的消費明細可列較多，減少紙張用量。且以往要預備超量的紙本發票，用不完也是退回回收，現在用多少就列印多少，沒有多餘回收問題；感熱紙磅數較低，整體來說，紙張用量已減少。

業者：印優惠跟電子發票無關 仍會做行銷

家樂福公關林夢紹說，省最大的是折價券等用紙，例如有時推出滿2000送200元折價券，以往只能初估折價券數量印製，現在都是結帳時若符合門檻，直接列印折價券，不用印製多餘折價券；此舉也有助目標行銷，可根據消費者習慣列印優惠活動，不會亂槍打鳥，可節省廣告印製數量。

愛買表示，即使是以前的紙本發票，若遇特別檔期促銷，也會用感熱紙列印優惠活動，與目前的電子發票無關。

全聯表示，全聯一直非常努力推動電子發票，鼓勵民眾不要列印發票，可將發票存放在全聯福利卡，並且主動兌獎，全聯應是消費者不列印發票比例最高的超市；粗估改採電子發票後，一年節省的色帶與紙張費用約1000萬元。

對於有民眾要求禁止商家列印優惠廣告，業者同聲表示「尊重」。家樂福說，是否使用電子發票或無紙化，都與列印廣告無關，業者仍會針對目標消費者用不同形式行銷，一樣都是用感熱紙列印；不過會多鼓勵消費者不列印發票，但很多消費者為了對帳或記帳而要求列明細，明細省不了。

推APP會員及雲端發票因應

對此，百貨公司、便利商店和餐廳等通路業者不約而同表示，已積極鼓勵消費者成為APP會員，除享有消費贈點外，也提供「財政部發票載具設定」服務，更重要的是，加入APP會員，就算日後有退貨需求，也可因有會員資訊可利用雲端發票查詢，希望朝向愛地球的方向全面無紙化。

新光三越表示，目前在百貨零售商場部分，發票是沒有印優惠券的，且顧客也可以選擇不將發票印出，並將發票記錄在信用卡APP中。至於未來發票將怎麼使用？新光三越強調，「將依政府規範進行執行」。遠東SOGO百貨也強調，「遵循政府規定使用」。

京華城則指出，目前賣場並未使用感熱紙電子發票，使用的還是紙本發票，但會希望朝向愛地球的方式使用無紙化，共盡環保一份心力，一起愛地球。

萊爾富則是積極鼓勵民眾成為Hi-Life VIP APP會員，除享有消費贈Hi點，更提供「財政部發票載具設定」服務。

超商為使用電子發票的最大宗業者，而超商龍頭7-ELEVEN則表示，電子發票部分並非7-ELEVEN獨家在用，會配合政策；全台最大連鎖餐廳業者王品集團則低調表示，使用感熱紙發票是配合政府規定，針對使用感受不予評論。