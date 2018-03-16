政府補助腸癌篩檢 太晚了

2018-03-16 14:09 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 羅真 ／台北報導



醫師表示，衛福部補助50至74歲者每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查「太晚了」。 圖／報系資料照 分享 facebook

大腸癌連續10年蟬聯癌症發生數之首，衛福部國健署補助50至74歲者每兩年一次定量免疫法糞便潛血檢查，但醫師紛紛表示「太晚了」，過去10年來，30至49歲年輕族群的大腸癌發生數增加1.5倍，高風險群不只是有家族史的人，所有工時長、少運動、熬夜晚睡、飲食習慣不佳的人，都應自費篩檢。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院癌症中心主任賴基銘指出，青壯族群大腸癌的發生率持續上升，國健署資料顯示，2005至2015年之間，30至49歲的大腸癌發生數增加1.5倍，自2005年的1213人上升至2015年的1817人。作為癌前病變的大腸息肉，在青壯族群身上也不少見，基金會近期針對25至59歲上班族的調查就發現，每100人就有7、8人有大腸息肉。

亞東醫院肝膽胃腸科主治醫師黃天佑表示，國健署補助50歲以上民眾進行大腸癌篩檢，檢查呈陽性的人，每2人就有1人有大腸息肉、每5人就有1人有腫瘤。由於早期大腸癌治療存活率高達90％以上，切除腫瘤形同治癒，因此高風險民眾可將篩檢時間點再往前提。

賴基銘表示，大腸癌的高風險群應該要重新定義，過去強調有家族史的患者要提前篩檢，但9成以上患者沒家族史、是後天因素致病。不少上班族工時長，缺乏運動、缺乏纖維攝取、油炸吃得多，這些危險因子會改變腸胃道菌叢、刺激表皮細胞增生，釀成增生性息肉，可能持續癌化，因此，工時長、少運動、熬夜晚睡、飲食習慣差的人都屬大腸癌的高危險群。