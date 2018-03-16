神祕藍線現身澎湖？自行車騎士看到它就安心

2018-03-16 14:08 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 雷光涵 ／台北報導



澎湖縣縣道203試畫藍色標線指引自行車騎士。 圖／交通部運研所提供 分享 facebook

近年台灣推動自行車環島，但沒有統一的標線或標誌不清，民眾常會騎到迷路。交通部運研所參考日本島波海道自行車道，在澎湖試畫藍色標線，反應不錯，未來要在台灣本島的環島1號線自行車道路段試辦。運研所說，藍色標線的意義不僅在指引騎士，也在提醒車輛駕駛附近會有自行車出沒，要小心駕駛。

運研所表示，日本瀨戶內島波海道自行車道為美國CNN旅行信息網的「世界七大騎行道路」之一，最讓騎士讚賞的是，只要循著藍色標線便可順利完成70公里島波海道自行車之旅。運研所經實地考察後認為藍色標線有良好的指示效果，去年開始在澎湖畫設。

運研所說，與島波海道不同，台灣版藍線不是加畫一條新的線，而是搭配原有自行車路線指示線，在路口等處提示性的畫設，線上的標誌會預告轉彎，也有距離遊客中心、超商還有幾公里等實用的里程資訊。一般人擔心的雨天打滑，運研所表示，標線的油漆摩擦系數比法定還高，標誌也是在工廠製作完成再到現場烘烤，品質更佳。

不過，島波海道能獲國際肯定，應該不只因那條藍線。日本地方政府盤整自行車店家、加油站甚至計程車行成立故障救搜隊，募集美容院、餐廳、書店、畫廊等提供騎士停車歇腳的地方。繁體中文版的路線圖匯集救援、內胎自動販賣機、淋浴、溫泉、投幣式保管箱地點等資訊。

反觀澎湖國家風景區管理處的「兜風健走遊澎湖」網頁版，12條自行車路線及景點介紹沒有外語版本。澎管處的大官方網站雖有英、日文，資訊都有落差。比如12種主題旅行，英文版僅有四種、未含單車旅行，日文版根本省略主題旅行。