旅展買虎航機票 有機會享九折折扣

2018-03-16 13:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



春暖花開正是出遊好時機。2018台北國際春季旅展將於今（16）日至3月19日於台北世貿一館開幕，台灣虎航首次參展，現場除了就日本、韓國、泰國、澳門共計18航點、24條航線推出全線促銷優惠價外，民眾於現場購票還有機會再享9折，以回饋持續支持台灣虎航的虎迷們。

台灣虎航經營發展處協理林巧琬表示，虎航官網、旅展同步促銷，但來旅展的好處，就是有機會買到比官網打9折的機票。比如在旅展買暑期的早鳥票，就有很大的機會買到9折。

今天上午開展的旅展，虎航攤位前擠滿買票的人潮，林巧琬坦言，虎航第一次參加旅展，人數遠遠超出預期，比當初預期的多出了七成左右。

虎航表示，民眾只要購買來回機票，就有機會享有單程未稅NT$700起的旅展限定優惠促銷價。凡於旅展期間至旅展現場找工作人員成交台灣虎航各航線機票除了有機會能再享9折的折扣外，還可獲得現場成交禮「虎紋披巾」一條。

此外，台灣虎航攤位也精心規劃日本、韓國、泰國、澳門各主題拍照區，民眾只要於拍照區拍照並將照片上傳台灣虎航官方粉絲團(www.facebook.com/TigerairTaiwan)春季旅展活動專文，tag一位臉書好友並加上「#台灣虎航春季旅展好好玩」，就有可能獲得台灣虎航指定航點來回機票乙張，幸運中獎名單將會公布在台灣虎航官方粉絲專頁。