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電子發票越印越多 亂象怎解

2018-03-16 16:03聯合晚報 記者林潔玲陳雲上╱台北報導

數位時代來臨，但台灣還在為統一發票到底該怎麼列印爭議不休，財政部積極發展雲端發票...
數位時代來臨，但台灣還在為統一發票到底該怎麼列印爭議不休，財政部積極發展雲端發票。 圖／聯合報系資料照片
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電子發票感熱紙不是「紙」，不能回收，製造環境負擔，但國人卻越來越依賴感熱紙發票。財稅資料中心統計，去年電子發票開立68億張，其中高達84%仍會拿取紙本證明聯，大量的感熱紙目前無法回收，只能以垃圾處理，成為環境問題的未爆彈。

有人購買火鍋材料，結帳1400多元卻拿到16張感熱紙，比身高還高；有人出門逛個街，包包裡就塞滿一大串發票。電子發票滿天飛，近日在國發會公共政策網路參與平台上，引發上萬人連署要求修改「電子發票實施要點」。

整體來看，目前使用統一發票的店家約有90萬家，一年約90億張發票，但電子發票感熱紙不能回收，店家又大量印發折價券及優惠廣告，製造環境問題，形成國內發票的亂象

財資中心官員指出，主要因為感熱紙長短易裁切、列印速度也較快，因此大部分店家都使用感熱紙。

財政部表示，台灣統一發票兌獎制度相對特別，其他國家也有發展電子發票，但主要是收據概念，例如挪威、芬蘭、泰國或越南等，也是感熱紙。但依據財政部規定，電子發票並未硬性規定業者使用的紙質，僅規定規格。

財資中心說，配合行政院推動2025年行動支付使用率達到90%的政策，擬結合電子發票，簡化民眾結帳時索取雲端發票的便利性；預計至2021年電子發票載具使用率將倍增為30%，以積極發展無實體的「雲端發票」，拉高行動支付使用率。

官員指出，曾調查民眾不願使用載具原因，可能與交易手續不夠簡便有關，使用行動支付付費時，還需要打開另一個APP掃瞄手機載具存雲端發票，財政部未來雲端發票的推動策略，將在行動支付的同一畫面，直接刷存載具。

電子發票統一發票
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