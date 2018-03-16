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美研究發現「瓶裝水疑含塑膠微粒」 食藥署要監測

2018-03-16 12:45中央社 台北16日電

美國一項研究發現瓶裝水普遍遭塑膠微粒污染，引發關注。食藥署今天表示，已要求國內瓶裝水業者向原廠確認產品安全性，目前也已展開監測，並了解各國未來作法。

美國研究人員發現，瓶裝水「普遍受到塑膠汙染」，對此食藥署表示已展開監測。 圖／P...
美國研究人員發現，瓶裝水「普遍受到塑膠汙染」，對此食藥署表示已展開監測。 圖／Pixabay
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法新社報導，美國非營利媒體組織Orb Media公布的摘要指出，由紐約州立大學佛勒多尼亞分校（StateUniversity of New York at Fredonia）微塑膠研究人員梅森（Sherri Mason）領導橫跨9國的研究發現，瓶裝水「普遍受到塑膠汙染」。

衛生福利部食品藥物管理署食品組副組長魏任廷今天上午接受媒體聯訪時表示，對於美國發現瓶裝水有塑膠微粒殘留事件，將請駐外單位了解該研究報告內容，並要求國內瓶裝水業者向原廠確認產品安全性，截至目前還沒有收到生產國官方提出的回收警訊。

根據外電報導內容，疑似是礦泉水空瓶在生產過程中，有塑膠微粒掉入飲用水造成汙染，國內是否有同樣情形，引發各界關注。

魏任廷說，衛生單位在檢測容器具時，都會進行一項「溶出試驗」，會將攝氏95度的溶液倒入容器30分鐘，等到溶液蒸發後再檢視是否有殘留的殘渣，藉此判斷容器具的安全性。

媒體詢問，未來是否將訂定瓶裝水塑膠微粒限量標準，魏任廷指出，目前美國、歐盟都沒有訂定瓶裝水中塑膠微粒的含量限制，因此台灣也沒有相關規範，會持續監測各國法令。

塑膠微粒歐盟

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