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出版社受施壓改課本內容？ 黃益中：違反性別平等教育

2018-03-16 12:16聯合報系攝影中心 記者余承翰╱即時報導

多家出版社近日傳出收到家長團體要求移除或更改高一上「公民與社會」課本有關性別平等「爭議教材」內容，立委徐永明、公民教師行動聯盟發言人黃益中、立委尤美女等人上午對此在立法院舉行記者會，黃益中表示，這些教材，都是經過國教院審定通過，並核發執照，家長團體無權、也不應以此要脅出版社更改已審定內容，如果這些出版社因此刪減教材，「一定是違反性別平等教育法」，呼籲教育部及國教院應秉持專業，以維護全國學生受教權。

多家出版社近日傳出收到家長團體要求移除或更改高一上「公民與社會」課本有關性別平等...
多家出版社近日傳出收到家長團體要求移除或更改高一上「公民與社會」課本有關性別平等「爭議教材」內容，立委徐永明（左起）、公民教師行動聯盟發言人黃益中、立委尤美女等人上午對此在立法院舉行記者會，呼籲教育部及國教院應秉持專業，以維護全國學生受教權。記者余承翰／攝影
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教育部立法院徐永明

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