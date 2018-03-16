官方宣傳菜價平穩 和農民感受差很大

2018-03-16 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



年後農產品產銷調節失衡至今仍餘波盪漾，特別是高麗菜，目前的價格已經跌至每公斤平均批發價10元以下，農委會在今年3月13號於官方Line作出澄清字卡，說明年後菜價並沒有崩盤，這字卡透過Line傳遞，在農業社團中發酵，認為官方不了解實際產地狀況，宣傳與現實狀況不符。 今天在台北農產運銷公司、台北一市拍賣出來的「優級」初秋高麗菜價格，每公斤價格高者為8元、低者為3元，還要計算採收、運費、耗損、紙箱的成本，農民心裡淌血，也請消費者此時多消費購買。圖／農民提供 分享 facebook

根據台北農產運銷公司統計，今日蔬菜每公斤平均批發價19.8元，特別是「菜王」高麗菜，今天品質最好(上價)每公斤平均批發價8元、中價5元、下價3元。

今天在台北農產運銷公司、台北一市拍賣出來的優級高麗菜，每公斤價格高者為8元、低者為3元，對農民來說，還要計算採收、運費、耗損、紙箱的成本，農民心裡淌血。

農委會農糧署副署長蘇茂祥表示，高麗菜批發價比較低價的部分，可能是農民主觀上認為這高麗菜是「優級」，但承銷人卻認為是「良級」；高麗菜價此時是否波動太大？他表示「不會啦！」往年這個時間點，就是消費淡季，高麗菜至今仍持續外銷，每周都有10個貨櫃，每櫃20公噸，外銷價格每公斤還有10至15元，訂單也會持續到5月。

蘇茂祥表示，高麗菜整體的批發價格維持在每公斤6元左右，仍高於每公斤4.3元的監控價格，即將進入汛期，除了外銷以外，汛期來臨，這些盛產的高麗菜可以放在儲藏庫中，今年高麗菜維持的價位，和去年相比，並沒有比較低。