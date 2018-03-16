國光春季公演登場 老將新秀京崑接演

2018-03-16 12:37 中央社 台北16日電



國光劇團去年進駐台灣戲曲中心，規劃經典的四季公演。今天起登場的春季公演劇目可見老將與新秀同台飆戲，有文有武，另有京崑接演相似劇碼的獨門巧思。

今晚演出的三場折子戲各有千秋，包括「羅成叫關淤泥河亂箭」、「春閨夢」與「惡虎村三義絕交」。其中的「惡虎村三義絕交」由武生戴立吾主演，是台灣難得演出的折子，由武生名家張善麟來台親授。

接著演出的「白蛇傳」，家喻戶曉，這次國光也特別邀請中國國家京劇院名師陳淑芳親授，讓團內新秀黃詩雅主演白素貞，以清亮嗓音詮釋經典「遊湖借傘」、「端陽酒變」、「仙山盜草」和「斷橋」。

最後一日的演出，藏有藝術總監王安祈的巧思規劃，她將崑劇「漁家樂」中的「藏舟」與京劇「蝴蝶盃」前後銜接演出，讓觀眾透過不同劇種領略同為漁家女拯救逃到江邊小生的故事。

國光劇團團長張育華表示，劇團今年除了傳統經典的春夏秋冬四季公演，4月底、7月初將先後推出新編戲「孝莊與多爾袞」及「金鎖記」，7月底還有文學劇場「定風波」，9月推出崑曲與日本能樂跨界製作的「繡襦夢」等，另有培養新秀演員的「微劇場」自3月底起陸續上演。

國光劇團春季公演3月16至18日在台灣戲曲中心大表演廳演出。