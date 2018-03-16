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調查：90%大腸瘜肉患者 工時大於40小時

2018-03-16 11:38聯合報 記者羅真╱即時報導

工時長、久坐、亂吃，晚睡，當心大腸長瘜肉。台灣癌症基金會今日公布上班族大腸瘜肉調查，調查顯示，9成瘜肉患者，每周工時大於基本工時40小時，7成多患者長時間久坐，7成患者1周3天以上12點後才睡；調查歸納出大腸瘜肉好發的四大聚落是路邊攤、科學園區、沙發與電影院。

台灣癌症基金會今年2月針對全台2565位25至59歲上班族，進行「大腸瘜肉問題與生活聚落調查」，調查顯示，有194位上班族曾發現大腸瘜肉，相當每100人就有7、8人罹病。其中，90.2%的患者每周工時大於基本工時40小時，7.7%更達每周60小時以上，73.7%的患者長時間久坐，70.6%的患者1周3天以上12點後才睡，66.5%的患者每天未睡滿6小時，還有26.3%的患者會看午夜場電影、罹病率比無瘜肉者的16.8%多了近1成。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院癌症中心主任賴基銘指出，工時過長、熬夜晚睡、運動量少、油炸速食多，互為因果，更是惡性循環，間接影響腸道菌相分布，刺激表皮細胞增生並發展成瘜肉，可能癌變為惡性腫瘤。

不過，賴基銘表示，曾有人體試驗證實，瘜肉可透過飲食與生活習慣的調整漸漸縮小，呼籲定時用餐、飲食均衡，減少攝取高油與紅肉，並增加攝取多種顏色的蔬果；定時排便，減少糞便停留腸道的時間，降低壞菌與毒素影響的機率；養成運動習慣，每周宜運動3天，每次運動30分鐘以上，平均心跳達每分鐘130下以上；若生活習慣不良，建議立即自費進行定量免疫法糞便潛血檢查。

醫師指出，現代人工時過長、熬夜晚睡、運動量少、油炸速食多，互為因果，更是惡性循環...
醫師指出，現代人工時過長、熬夜晚睡、運動量少、油炸速食多，互為因果，更是惡性循環，間接影響腸道菌相分布，刺激表皮細胞增生並發展成瘜肉，可能癌變為惡性腫瘤。聯合報系資料照
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患者工時癌症

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