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嚼檳榔也會成癮！跨國研究證實癌前病變風險高

2018-03-16 11:15聯合報 記者徐如宜╱即時報導

嚼檳榔也會成癮！高雄醫學大學與中國醫藥大學跨國研究證實，檳榔習慣性的嚼食具有成癮特質，此結果為全球第一篇確認檳榔為成癮物質的論文，86%的亞洲檳榔嚼食者具有不同程度的「檳榔使用疾患」，也提升了口腔癌前病變的風險。研究成果刊登於醫學權威期刊美國醫學學會雜誌之精神病學分冊（JAMA Psychiatry）。

研究顯示，86%的亞洲檳榔嚼食者具有不同程度的「檳榔使用疾患」，也提升了口腔癌前...
研究顯示，86%的亞洲檳榔嚼食者具有不同程度的「檳榔使用疾患」，也提升了口腔癌前病變的風險。記者徐如宜／攝影
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高醫大學環境醫學研究中心教授李建宏與中國醫藥大學環境質體與疾病研究中心教授葛應欽，將包含台灣、中國大陸、馬來西亞、印尼、尼泊爾與斯里蘭卡共8922名參與者，建構「亞洲檳榔聯盟」研究，結果顯示，檳榔習慣性的嚼食具有單一面向結構的成癮特質，符合美國精神醫學會第5版精神疾病診斷與統計手冊（DSM-5）「物質使用疾患」的診斷標準。雖然國內有論述檳榔會成癮，但為全球第一篇確認檳榔為一種成癮物質的研究。

「檳榔成癮性的嚼食是亞洲的一個新興趨勢，而此一成癮行為與口腔癌及其他的健康問題習習相關。」李建宏表示，亞洲檳榔聯盟的研究結果顯示，台灣、中國大陸、馬來西亞、印尼、尼泊爾與斯里蘭卡等研究地區檳榔使用疾患的盛行率為18.0%，輕度疾患是3.2%；中度疾患為4.3%；有10.5%屬重度疾患。

李建宏說，檳榔子裡有一種檳榔素，檳榔素的化學結構類似尼古丁。檳榔嚼食者中，具有DSM-5定義的檳榔使用疾患的比例為86.0%，台灣的比例為70.8%，檳榔使用者需要一個特定的精神病學管理與治療方案。性別、年齡、低教育程度，吸菸和飲酒，都與檳榔使用疾患顯著相關。在檳榔使用群體之中，家庭成員嚼食檳榔，個人高頻率攝食檳榔，以及高量嚼食檳榔均與中重度檳榔使用疾患顯著相關。此研究指出，各個研究地區民眾使用檳榔的型態與特徵既有相似性，也有差異性，顯示檳榔使用疾患屬於複雜的生物社會文化疾病。

亞洲檳榔聯盟的研究結果亦顯示，相較於不嚼食者，輕度檳榔使用疾患者具有9.6倍口腔癌前病變的風險，中度與重度檳榔使用疾患者則分別具有35.5倍與27.5倍口腔癌前病變的風險。此外，中重度檳榔使用疾患者如有需要攝食更多或更久檳榔的症狀，或有耐受性症狀，口腔癌前病變的風險分別提高至88.9倍與153.4倍。

墨爾本大學教授Peter Osborne是高醫大臨床醫學研究所客座教授，他表示，國際對菸、酒、電腦、賭博成癮的研究非常大，但在亞洲，檳榔成癮是嚴重的問題，值得政府投入更多資源研究。

高醫大教授李建宏表示，高醫大與中國醫藥大學將包含台灣、中國大陸、馬來西亞、印尼、...
高醫大教授李建宏表示，高醫大與中國醫藥大學將包含台灣、中國大陸、馬來西亞、印尼、尼泊爾與斯里蘭卡共8922名參與者，建構「亞洲檳榔聯盟」研究。記者徐如宜／攝影
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高雄醫學大學與中國醫藥大學跨國研究證實，檳榔習慣性的嚼食具有成癮特質，此結果為全...
高雄醫學大學與中國醫藥大學跨國研究證實，檳榔習慣性的嚼食具有成癮特質，此結果為全球第一篇確認檳榔為成癮物質的論文。記者徐如宜／攝影
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墨爾本大學教授Peter Osborne表示，國際對菸、酒、電腦、賭博成癮的研究...
墨爾本大學教授Peter Osborne表示，國際對菸、酒、電腦、賭博成癮的研究非常大，但在亞洲檳榔成癮是嚴重的問題，值得政府投入更多資源研究。記者徐如宜／攝影
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