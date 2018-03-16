腸癌篩檢等政府補助太晚 醫：高風險群應重新定義

2018-03-16 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



大腸癌連續10年蟬聯癌症發生數之首，衛福部國健署補助50至74歲者每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，但醫師紛紛表示「太晚了」，過去10年來，30至49歲年輕族群的大腸癌發生數增加1.5倍，提醒民眾，高風險群不只是有家族史的人，所有工時長、少運動、熬夜晚睡、飲食習慣不佳的人，都應自費篩檢，幾塊銅板就能護一生。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院癌症中心主任賴基銘指出，青壯族群大腸癌的發生率持續上升，國健署資料顯示，2005至2015年之間，30至49歲的大腸癌發生數增加1.5倍，自2005年的1213人上升至2015年的1817人。作為癌前病變的大腸瘜肉，在青壯族群身上也不少見，基金會近期針對25至59歲上班族的調查就發現，每100人就有7、8人有大腸瘜肉。

亞東醫院肝膽胃腸科主治醫師黃天佑表示，國健署補助50歲以上民眾進行大腸癌篩檢，檢查呈陽性的人當中，每2人就有1人有大腸瘜肉、每5人就有1人有腫瘤。由於早期大腸癌治療存活率高達90％以上，切除腫瘤形同治癒，因此高風險民眾可將篩檢時間點再往前拉。