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UUPON點點成金 持悠遊卡搭全台綠運賺免費儲值

2018-03-16 11:09經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

搭乘大眾運輸工具，有更聰明省錢的方法！獨家結合悠遊卡消費集點功能，擁有全台超過300多萬會員的紅利點數平台UUPON，宣佈全新兌點服務上線；即日起，台北捷運全線悠遊卡加值機，提供UUPON點數換悠遊卡儲值金的功能，「每4點就可以兌換1元，兌點無上限」。

本月初台北市長柯文哲特地在捷運站示範，將UUPON點數兌換悠遊卡儲值金。　圖／U...
本月初台北市長柯文哲特地在捷運站示範，將UUPON點數兌換悠遊卡儲值金。　圖／UUPON提供
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響應台北市政府「全台抗空污 天天嗶悠遊」活動，台北市長柯文哲也親自示範，將他平時搭乘大眾運輸工具所累積的UUPON點數，兌換成悠遊卡儲值金。UUPON鼓勵民眾響應環保政策，也配合推出網路宣導活動：模仿柯P在捷運悠遊卡加值機，並將點數兌換儲值金，就可參加點數抽獎活動。

點數就等於儲值金，UUPON提供全台唯一兌點換悠遊卡儲值金服務；加入UUPON，就能夠享受更聰明、便利的生活！UUPON與悠遊卡公司共同推出，在台北捷運全線站內悠遊卡加值機，提供直接「機上兌點」功能，只要將綁定UUPON的悠遊卡放置加值機上，並點選「UUPON專區」，機台螢幕將自動顯示會員帳戶內所擁有點數，UUPON會員即可依照需求，自行選擇10元到300元的悠遊卡儲值金兌換。

「4點UUPON點數，相當於1元悠遊卡儲值金」，不需要任何兌換手續費，也免去繁複的操作流程，每一位加入UUPON的悠遊卡持卡人，都可以透過捷運悠遊卡加值機「點點成金」，把點數換成免費悠遊卡儲值金。而UUPON也與悠遊卡公司積極規劃，未來還將提供全台民眾更多元之服務平台。

UUPON表示，本月初台北市長柯文哲特地在捷運站示範，將UUPON點數兌換悠遊卡儲值金。鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，UUPON也在官方粉絲團舉辦網路宣導活動 ，凡是在活動po文留言，模仿市長在悠遊卡加值機兌點換儲值金，並按讚分享活動文章，即可參加抽獎活動，有機會獲得最高1,200點UUPON點數，相當於可兌換300元的悠遊卡儲值金。

結合《全台抗空污 天天嗶悠遊》活動，UUPON會員可於日常生活當中輕鬆集點，在2018年全年，凡持悠遊卡搭乘包括捷運、公車、自行車、台鐵、高鐵、渡輪等大眾交通工具，即可享「每搭乘五次，就可累積1點，每週五搭乘再贈1點；持玉山悠遊聯名卡，只要每天搭乘一次，就可直接獲得1點」等多重優惠。

每一次搭乘綠運輸都是作環保，每一筆搭乘紀錄也都可以累積紅利點數；只要4點UUPON點數，就可以兌換1元悠遊卡儲值金。持悠遊卡搭乘綠運輸，不但能輕鬆集點，還能便利兌點成悠遊卡儲值金，實際體驗UUPON「優惠多點，生活滿點」的服務精神。

悠遊卡捷運集點

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