合歡山力拚亞洲第二座國際暗空公園 7月遞件

2018-03-16 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



因為城市光害嚴重，近年香港、東南亞等遊客來台灣也喜歡找沒有光害的高山，享受大自然的星空。台北市天文協會正與南投縣政府合作推「觀星觀光」，要努力讓合歡山成為亞洲第二座被認證的國際暗空公園，預計最快7月底向國際暗空組織(IDA)遞件。 阿里山小笠原的銀河星空。圖/山田文介提供 分享 facebook

台北市天文協會常務理事劉志安舉日本岡山縣美星町為例，致力防治光害20年，讓小鎮成為觀星盛地，帶動周邊觀光。美星町制定全日本第一部光害防治條例，規定室外照明燈具的角度、加裝遮光罩等，鼓勵以定時或感應器控制光害，室內裝遮蔽物阻絕光源外洩等，居民自主配合，打造日本三大最美星空之一。

劉志安說，光害不像空氣、水會直接傷害身體，但會影響自然生態如夜行動物及植物生長，也有研究說，睡覺亮燈影響人體分泌褪黑激素。現在路燈多改為節能的LED燈，亮度比傳統燈炮增加2、3成，由於省電，台灣路燈裝置數量又增加了。

協會2013年起與南投清境民宿業者合作，請民宿內關燈或控制光害，協力舉辦跨年觀星等活動，未來將開班指導民宿老板如何帶客人一起觀星。南投縣政府也認為建立合歡山星空保護區是不錯的點子，正討論如何通過國際暗空組織(International Dark-sky Association，IDA)要求的星空品質檢測。亞洲只有韓國永陽螢火蟲保護區為銀級認證的國際暗空公園，日本西表島也在申請國際暗空島，為行銷觀光。

協會盤點後發現松雪樓、滑雪山莊附近有人為光害，這些固定室外燈源必須加燈罩，調整角度，還有亮整晚的LED跑馬燈以及小風口的公路資訊電子看板都與環境對比懸殊。如果夜間不能關閉，研究能否以夜間模式降低光度。協會也會鼓勵清境民宿業控制光害，希望合歡山不但能獲認證，還能達到金級。將向IDA提供檢測數據、照片等資料接受書面審查，IDA不一定需要派人現勘。

劉志安說，大雪山、玉山、阿里山、屏東貓鼻頭等處都適合推觀星觀光，地方政府只是不知如何著手。