首度移師阿里山！觀星人的馬拉松明天開跑
梅西爾馬拉松(Messier Marathon，或譯「梅西葉馬拉松」)不是跑步競賽，卻一樣考驗參加者的耐力、技術，甚至配速。它是為業餘天文愛好者舉辦的天體觀測活動，今年首度移師阿里山小笠原山。
明天日落後開跑的梅西爾馬拉松為阿里山花季開幕活動之一，2006年由台北市天文協會引進國內，過去12屆都在南台灣的墾丁舉行。18世紀法國天文學家梅西爾將110個以業餘望遠鏡就可觀察的星雲、星團和星系等深空天體列成星表，競賽是以這110個天體為蒐集目標，要求觀星者從黃昏到次日清晨，同一晚上看完。
這絕不是容易的事。北市天文協會監事陶蕃麟說，黃昏時有10個天體必須在1個小時內找到，它們不會出現第二次，有的又非常暗。從日落至日初，賽事約10個小時，平均1小時要找10來個，選手必須妥善分配每個天域使用的時間。在分布密集的區域，高手1小時可以找到20、30個。國內唯一個人挑戰成功過的劉志安說，就算如此，1個晚上僅有1個多小時可休息。
每年只有在3月中旬至4月清明節前能觀測到全部的梅西爾星體，比賽時全憑選手自行記錄觀測成績，是一種自我肯定的活動。陶蕃麟說，國內業餘天文界偏攝影、輕觀測，新一代天文攝影玩家都用自動追星儀捕捉天體，看美美的畫面，「玩的是攝影不是天文，對天文學發展沒有助益。」梅西爾馬拉松要求對星座了解的實力及操作望遠鏡的熟練度。
往年在貓鼻頭停車場舉辦，北邊為恆春市區有光害干擾，還遇過與「春吶」撞期、超跑群聚停車場等狀況。今年在海拔2488高山觀測，不受低雲影響、沒有光害。小笠原為林務局管制區，禁止車輛駛入，這次獲林務局支持，由電動遊園車接駁選手的所有「重裝備」，劉志安說，如果天候配合，有機會出現第一位在台灣競賽達標的人。常觀測的人會知道目標星體在星座裡的位置，他已開始做賽前「練跑」。
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