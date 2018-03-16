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首度移師阿里山！觀星人的馬拉松明天開跑

2018-03-16 10:50聯合報 記者雷光涵╱即時報導

梅西爾馬拉松(Messier Marathon，或譯「梅西葉馬拉松」)不是跑步競賽，卻一樣考驗參加者的耐力、技術，甚至配速。它是為業餘天文愛好者舉辦的天體觀測活動，今年首度移師阿里山小笠原山。

阿里山小笠原的銀河星空。圖／山田文介提供
阿里山小笠原的銀河星空。圖／山田文介提供
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明天日落後開跑的梅西爾馬拉松為阿里山花季開幕活動之一，2006年由台北市天文協會引進國內，過去12屆都在南台灣的墾丁舉行。18世紀法國天文學家梅西爾將110個以業餘望遠鏡就可觀察的星雲、星團和星系等深空天體列成星表，競賽是以這110個天體為蒐集目標，要求觀星者從黃昏到次日清晨，同一晚上看完。

這絕不是容易的事。北市天文協會監事陶蕃麟說，黃昏時有10個天體必須在1個小時內找到，它們不會出現第二次，有的又非常暗。從日落至日初，賽事約10個小時，平均1小時要找10來個，選手必須妥善分配每個天域使用的時間。在分布密集的區域，高手1小時可以找到20、30個。國內唯一個人挑戰成功過的劉志安說，就算如此，1個晚上僅有1個多小時可休息。

每年只有在3月中旬至4月清明節前能觀測到全部的梅西爾星體，比賽時全憑選手自行記錄觀測成績，是一種自我肯定的活動。陶蕃麟說，國內業餘天文界偏攝影、輕觀測，新一代天文攝影玩家都用自動追星儀捕捉天體，看美美的畫面，「玩的是攝影不是天文，對天文學發展沒有助益。」梅西爾馬拉松要求對星座了解的實力及操作望遠鏡的熟練度。

往年在貓鼻頭停車場舉辦，北邊為恆春市區有光害干擾，還遇過與「春吶」撞期、超跑群聚停車場等狀況。今年在海拔2488高山觀測，不受低雲影響、沒有光害。小笠原為林務局管制區，禁止車輛駛入，這次獲林務局支持，由電動遊園車接駁選手的所有「重裝備」，劉志安說，如果天候配合，有機會出現第一位在台灣競賽達標的人。常觀測的人會知道目標星體在星座裡的位置，他已開始做賽前「練跑」。

梅西爾目錄裡的M31仙女座星系是屬於秋季星空裡較容易用肉眼就可以看見的梅西爾天體...
梅西爾目錄裡的M31仙女座星系是屬於秋季星空裡較容易用肉眼就可以看見的梅西爾天體。 圖／台南市天文協會名譽理事長周銀王提供
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梅西爾目錄裡的M42火鳥星雲是屬於冬季星空裡較容易用肉眼就可以看見的梅西爾天體。...
梅西爾目錄裡的M42火鳥星雲是屬於冬季星空裡較容易用肉眼就可以看見的梅西爾天體。 圖／台南市天文協會名譽理事長周銀王提供
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馬拉松阿里山星座

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