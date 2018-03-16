失智症共照中心經費傳斷炊 衛福部要改善行政程序

2018-03-16 10:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



衛福部去年起在全台設立20個失智共同照護中心與134個失智服務據點，至今未滿1年卻傳出斷炊，立委劉建國與台灣失智症協會今日召開記者會，指出衛福部該付的去年度計畫經費至今未核銷撥款，甚至尚未公告今年度計畫、尚未簽署合約，令服務單位與患者家屬手足無措。 衛福部去年起在全台設立20個失智共同照護中心與134個失智服務據點，至今未滿一年卻傳出斷炊，立委劉建國與台灣失智症協會今日召開記者會，呼籲衛福部加緊努力。記者羅真／攝影 分享 facebook

對此，衛福部簡任技正吳希文回應，去年度計畫核銷上，因諸多文件未補齊而影響撥款速度；針對今年延續提供服務的單位，無論何時與政府簽約，可核銷的人事與業務費用可追溯至今年1月1日。

立委劉建國指出，去年度的計畫經費，衛福部至今尚未核銷撥款；這項計畫是為期4年的連續性計畫，但今年度計畫內容至今未公告，甚至尚未與服務單位簽約，服務單位不知道今年是否要繼續執行；若於今日簽約，服務單位也不曉得，今年度前兩個半月的人事與業務費用是否全數要自行墊付，「未來誰還敢承辦衛福部的計畫？」

台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，衛福部因內部業務調整，將長照業務由照護司轉移至長照司辦理，可以理解新的組合需要時間上軌道，但經費核撥問題並非新問題，盼行政團隊有具體改善措施。

吳希文回應，為改善行政繁瑣程序，未來擬將失智共照中心的10大項工作簡化為3大項，即個案管理、據點輔導與人才培育；目前已請地方政府盤點共照中心與據點數目，未來將依此核撥給地方政府一筆經費，授權地方政府進行資源與經費的統籌規劃，如此一來，服務單位核銷程序就不必走到衛福部，能加快撥款速度。