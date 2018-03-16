3歲童咳嗽、發燒以為流感 醫生檢查發現是接吻病

2018-03-16 10:49 中央社 台中16日電



3歲男童日前出現咳嗽、發燒、流鼻水及倦怠等流感症狀，診所診視也認為是流感，治療後男童病況未改善，反而高燒不退，就醫檢查確診為俗稱「接吻病」EB病毒感染。

男童日前出現咳嗽、發燒、流鼻水及倦怠等流感症狀，診所診視也認為是流感，治療後男童病況未改善，反而高燒不退，就醫檢查確診為俗稱「接吻病」EB病毒感染。 本報系資料照／記者楊萬雲攝影(示意圖) 分享 facebook

光田綜合醫院大甲院區兒科醫師黃中明今天指出，初步檢查看到男童扁桃腺整個腫脹且化膿變成白色，導致病童難以進食且呼吸急促，連續兩晚都無法好好睡覺，進一步抽血及照腹部超音波確認是EB病毒作怪。

黃中明解釋，EB病毒並非新興或少見的病毒，而是一個非常常見、90%以上成人都感染過的病毒，只要染上一次就終身帶有病毒，但不一定會發病或症狀輕微、很快就康復而不自知。

初期症狀就如同流感一般，有發燒、咳嗽或流鼻水等，唯一不同在於EB病毒會造成扁桃腺腫脹化膿，嚴重時會腫到無法進食、呼吸困難；肝脾也會脹大，甚至有破裂、內出血的風險。

幼童或青少年是發病高風險群，幼童通常是口水、飛沫傳染，青少年則是接吻染病居多。目前醫學沒有針對EB病毒的特效藥，只能針對疾病症狀給予藥物治療，同時多喝水，多休息，不要熬夜，避免刺激的食物或是吃增加肝臟負荷的食物。

預防上除要做好環境衛生，例如兒童、成人食具不要共用、玩具要定期確實消毒之外，最重要的是成人不要直接和年紀太小的孩子親吻，或咬東西給孩子吃、與孩子分食。