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下周二鋒面南下各地雷陣雨轉冷 會有冬天的感覺

2018-03-16 09:30聯合報 記者楊德宜╱即時報導

受到鋒面雲系的影響，今天上午全台灣的天氣都還不是很穩定，天氣風險公司氣象主播賴忠瑋在臉書「氣象主播賴忠瑋」表示，中部以北及東部有陣雨，甚至有局部較大雨勢或雷雨，今天出門還是要記得攜帶雨具。另外因為雲層稍厚擋住陽光和下雨的關係，再加上風速略為增強，今天會比昨天更有涼意，建議多穿件薄長袖或外套，以免著涼。空氣品質則因為下雨的關係，比過去幾天略有改善。

中部以北及東部有陣雨，甚至有局部較大雨勢或雷雨，今天出門還是要記得攜帶雨具。聯合...
中部以北及東部有陣雨，甚至有局部較大雨勢或雷雨，今天出門還是要記得攜帶雨具。聯合報系資料照
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他說，目前影響台灣的鋒面雲系，在昨天中午前後抵達台灣，各地也都陸續有雨，今天清晨鋒面雲系正在台灣上空，已經快通過台灣了，預計下午就會逐漸遠離，各地雨勢也會明顯緩和，中南部逐漸有見到陽光的機會，北部和東部則因為受到鋒面後方東北風影響的關係，雲量仍然偏多，也還是會有局部零星短暫陣雨的可能性，預計明天隨著北方高氣壓逐漸東移後，天氣才會較明顯好轉。

這波鋒面後方的冷空氣並不算太強，賴忠瑋說，不至於造成溫度有太明顯的落差，只有今天白天因為雲量偏多的關係，氣溫上升幅度並不明顯，北部和東北部約23到25度，中南部則因為雲量減少的速度較快，可達27到31度。不過仍要留意入夜後隨著微弱的東北風和冷空氣南下、風速增強，再加上潮濕的地面逐漸轉乾，會吸收地表附近的熱，使得整體感覺比前幾天稍有涼意，要注意溫度的落差。

周末天氣好轉後，穩定的天氣可以持續到下周一，賴忠瑋說，預計下周二才會再有一波鋒面雲系南下，各地將有雷陣雨，鋒後的冷空氣也會比這一波更強，可能使低溫再降到15度左右，會有冬天的感覺，在安排下周行程時，也要多注意。

中央氣象局說，今天上午鋒面通過，各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。下午起至明天東北季風影響，北部、東北部天氣稍轉涼；北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。周日、下周一東北季風減弱，北台灣氣溫回升；水氣再減少，各地大多為多雲到晴，東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨。

下周二、下周三另一鋒面接近及東北季風增強，西半部及東北部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，花東地區亦有局部短暫陣雨。下周四東北季風影響，北台灣轉涼，迎風面的東半部及北部地區仍有些局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。

氣象局說，本周除了明天、下周三、下周四外，其他時間西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況，搭機搭船的民眾請留意航班資訊。

23日至25日東北季風或大陸冷氣團影響，北部、東北部天氣較涼，迎風面的北部、東半部降雨機率較高，其他地區大多為多雲到晴的天氣；時序進入春季，天氣系統變化快速，冷暖交替頻率增加，請隨時留意最新氣象資訊。

氣象局天氣動態

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