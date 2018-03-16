破解味精迷思 海內外專家17日實踐大學解惑

2018-03-16 09:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ╱即時報導



餐飲界存在一些千古難題，其中「味精」尤其令人困惑，它能讓料理畫龍點睛、讓主婦們輕鬆端出不敗料理；另方面有人上餐館時會要求不要放「味精」，到底實況如何？

一項「麩胺酸、味覺與健康」研討會17日下午將在台北實踐大學B2國際會議廳舉行，由陽明大學生理所教授李怡萱、台灣大學醫學院名譽教授盧國賢、瑞士巴塞爾大學生物醫學教授Anne Christin Meyer-Gerspach、國際麩胺酸技術委員會秘書Keng Ngee Teoh、台灣國際生命科學會秘書長張月櫻共同參與，從人們為何感受到「鮮」、味精的安全性、麩胺酸及腸道味覺受器對神經系統的影響、如何運用鮮味減少鈉攝取等全方位探討，徹底破解味精迷思。

台灣胺基酸公會理事長楊坤祥說，這是一個「走過、路過、絕不能錯過的研討會」，正確的知識可讓國人輕鬆享受美食，又兼顧身體健康。

楊坤祥說，1908年日本人從約38公斤海帶清湯中，成功萃取出30公克的麩胺酸鈉，發現食材若含有麩胺酸鈉，品嚐起來會讓人覺得更加美味，並將此味覺命名為「鮮味umami（うま味）」，促使科學界在2009年將「鮮味」正式確認為人類在酸、甜、苦、鹹之外的第5味覺。

不過後來食用味精出現爭議，有人認為吃太多會有口渴、無力等「中國餐廳症候群」，造成飲食生活上的困惑。17日座談會上，台大、陽明教授以及國際學者將以實証為消費者解惑。報名網站https://goo.gl/bPcS95。