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看一眼就會迷上！ 一睹奈良美智的青森犬

2018-03-16 08:30聯合報 記者楊德宜╱即時報導

會來青森，是想看日本藝術家奈良美智所創作的青森犬雕塑。

在青森車站前搭上公車（時刻表請點此），大約20分鐘車程到「県立美術館前」，可以抵達青森縣立美術館。踏著雪，走向一片雪白的青森縣立美術館。

常設展的門票510円，有很多青森在地藝術家的展間，逛5分鐘，就到了整間的「奈良美智」的展間。奈良美智是青森縣出身的藝術家，他所創作的純白青森犬，成為青森縣立美術館極具代表性的裝置藝術。

當下心急要找在戶外展示的青森犬，於是迅速用目光大致「掃射」了全展間的作品，到下一區往左一看，不禁驚呼，整片落地窗外，是那隻讓人朝思暮想的青森犬。

偌大的空間，最主要的展覽就是窗外那隻低頭沉睡青森犬，高達9公尺，也是館內唯一獲准可以拍照的展區。室內只有我和1名日本年輕男性，怎麼分辨出他是日本人，因為他瘋狂跟青森犬自拍時，不停響起清脆的快門聲，那是日本防偷拍而特有的聲響。他左我右、我前他後，兩人明明不認識，卻像敵人般互相閃避，僵持著數分鐘，心裡想著彼此怎麼還不走？兩人都想獨自處在這時刻。

青森不愧是豪雪區，青森犬前面本來有一個狗碗雕塑，完全被雪埋掉了，只剩稍微凸出的圓盤狀雪地。如果夏天造訪，是可以進入青森犬的戶外展區，更近距離接近。但冬天降雪積雪，有安全顧慮，只能花錢買門票在室內觀看。

青森縣立美術館的青森犬，是該展區最主要的裝置藝術。記者楊德宜／攝影
青森縣立美術館的青森犬，是該展區最主要的裝置藝術。記者楊德宜／攝影
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青森縣立美術館外牆。記者楊德宜／攝影
青森縣立美術館外牆。記者楊德宜／攝影
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青森縣立美術館的青森犬，吸引國內外遊客造訪。記者楊德宜／攝影
青森縣立美術館的青森犬，吸引國內外遊客造訪。記者楊德宜／攝影
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雪白的青森縣立美術館，和雪景融成一片。記者楊德宜／攝影
雪白的青森縣立美術館，和雪景融成一片。記者楊德宜／攝影
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青森縣立美術館門口。記者楊德宜／攝影
青森縣立美術館門口。記者楊德宜／攝影
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青森縣立美術館的青森犬，高達9公尺。記者楊德宜／攝影
青森縣立美術館的青森犬，高達9公尺。記者楊德宜／攝影
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青森美術館藝術家

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