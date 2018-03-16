上午各地有雨 吳德榮：好天氣等周日

2018-03-16 06:59 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，今天白天鋒面雲帶遠離，轉變成東北季風影響的天氣，並持續至明天，迎風面北海岸、東半部及大台北地區雲量較多、有局部短暫雨的機率，背風面轉為晴時多雲。今、明兩天冷空氣雖不強，但北台灣仍會轉涼；其他地區受到的影響相對較小。周日、下周一天氣穩定、回暖，西半部白天氣溫，將明顯回升至27度至29度，日夜溫差大。

他說，下周二另一鋒面影響，各地有陣雨或雷雨的機率。下周三鋒後有較強冷空氣南下，氣溫下降、明顯轉冷，天氣逐漸轉乾。下周四各地晴朗穩定、早晚氣溫明顯偏低。最新模式模擬冷空氣的強度，沿海空曠地區的最低溫將降至12、13度左右，乍暖還寒要注意氣溫的變化。但由於這是模式6、7天的模擬，未來仍需注意最新資料的調整。

中央氣象局說，今天上午鋒面通過，各地有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率。下午起至明天東北季風影響，北部、東北部天氣稍轉涼；北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。周日、下周一東北季風減弱，北台灣氣溫回升；水氣再減少，各地大多為多雲到晴，東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨。

下周二、下周三另一鋒面接近及東北季風增強，西半部及東北部地區將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，花東地區亦有局部短暫陣雨。下周四東北季風影響，北台灣轉涼，迎風面的東半部及北部地區仍有些局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣。

氣象局說，本周除了明天、下周三、下周四外，其他時間西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意路況，搭機搭船的民眾請留意航班資訊。