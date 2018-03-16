健保申報浮濫 這牙醫1年拔70顆智齒

2018-03-16 00:02 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ／台北報導



健保署昨天公布健保申報浮濫個案，申報第一名的醫師一年拔了七十多顆智齒。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

每位男性只有一個前列腺（即攝護腺），但衛福部健保署發現有人一天做了兩次切片檢查；全國牙科醫師平均每月拔智齒顆數不到五顆，申報第一名的醫師一年卻拔了七十多顆。健保署昨天公布健保申報浮濫個案，並且宣布改變審查機制，透過大數據找出不合理的申報。

健保署去年偵測申報大數據發現，前列腺切片有異常申報現象，八成五集中在南部兩家醫學中心，進一步追查發現，自前年一月至去年十月為止，全國有十六家院所，同一患者在同一天、同家醫院做了兩次以上切片者，總計有一千三百多件，健保署針對這十六家院所追扣二一九萬元。

健保署也發現，特定醫院及牙科診所申報拔除智齒，數量異常，平均全國牙科醫師每月拔智齒顆數在五顆以下，但申報第一名的醫師一年卻拔了七十多顆智齒，進一步審核，核刪率高達五成，推估因為拔智齒給付點值高達八千一百點（每點接近一元），才造成浮濫申報。

「過去的審查機制，有如亂槍打鳥！」健保署長李伯璋指出，全國年門診量三億六千萬件，以往隨機抽審占八成為主，針對異常申報的「立意抽審」僅占兩成，總審查件數占門診量比率不到百分之一。

健保署改變審查機制，改為隨機抽樣占三成、立意審查占七成，盼透過大數據分析精準找出不合理的申報。