大客車的蘇花改需求 交部別都賴給環評

2018-03-15 23:55 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ／報導



交通部長賀陳旦（左）昨天表示，蘇花改不可能再提前開放大客車通行。 記者林伯東／攝影 分享 facebook

蘇花改究竟何時可開放大客車通行，近來成為交通部與地方、立委攻防焦點。交通部屢次以當年環境影響說明書要求分階段通車當成擋箭牌，但分階段通車分明是早在二○一○年環評會時，交通部自行載明的開發規畫。如今通車一個月，交通部應說清楚的是，大小客車同時上路有何安全疑慮，而不是將環評當成藉口。

通車一個多月，大客車急切期盼走蘇花改，交通部卻屢次將環評的環境影響說明書內容當成輿論壓力擋箭牌，面對大客車誤闖不斷，公路總局甚至還一度語出恐嚇，表示若遊覽車誤闖事件仍多，恐影響大客車開放時程，引發外界譁然。

面對外界蘇花改通行大客車的呼聲，交通部該說清楚的是，大、小客車同時通車究竟有何安全考量？若需三至六個月評估大客車是否通行，任何線型、鋪面、速限等工程設計或管理層面，有何需要調查評估的內容，如今進展到什麼程度，而不是事事賴給環評，掩飾行政保守與怠惰。

當年因為兩輛遊覽車在蘇花公路分遭落石砸中及落海，造成廿五人喪命的重大意外，才促成蘇花改環評闖關成功，如今蘇花改好不容易通車，遊覽車卻只能走較危險的蘇花公路。交通部承諾會在通車三個月後檢討開放大客車行駛，但再過三個月就是颱風季，交通部難道想要再掉一輛遊覽車才能開放大客車嗎？