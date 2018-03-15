救花蓮觀光 立委：讓大客車走蘇花改

蘇花改目前只能通行小型車，日前卻有遊覽車乘客共同出資代繳罰款，助司機硬闖。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蘇花改東澳至蘇澳二月初通車，至今仍只開放小客車、禁大客車行駛，昨天成為立院交通委員會質詢焦點，有立委認為，政府要提振花蓮觀光卻不開放載團體旅客的車種行駛蘇花改，根本相互矛盾；但也有立委支持交通部逐步開放。交通部表示，蘇花改已在環評承諾分階段通車，會在通車三個月後檢討開放大客車行駛。

不過環保署說，蘇花改分階段開放通車，是在環評審查時，交通部在開發單位規畫階段就已載明的內容，但車種控制屬於交通部評估控管的事項，雖已記載在環評書件，不得直接在三個月內逕行開放通行大客車，若想預先通車，只要交通部轉交給環保署變更，若未涉及環境保護事項，僅需備查即可。

蘇花改分階段開放通車，初期限行小客車；三到六個月後才檢討開放大客車行駛。蘇花改今年二月五日第一階段通車，若三個月後檢討，第二階段通車最快也要到五月。但通車以來，大客車誤闖事件層出不窮，日前更傳出有遊覽車乘客集資替司機繳罰單，助司機改走省時又安全的蘇花改。

立法委員鄭寶清說，政府積極促進觀光且推動大眾運輸工具，卻又不開放大客車行駛蘇花改，顯然與政策目標完全相反，建議今年四月開放試行。他說，交通部應積極作為，且蘇花改已完成驗收，沒有所謂安全問題。

交通部長賀陳旦表示，面對長隧道內的混合車流，用路人及管理者都要一段時間熟悉，過去的八卦山隧道、雪隧都是漸進開放。對於試行通車的建議，他說，大客車載有許多乘客，「不宜用生命做試驗，不可能再提前。」強調舊的蘇花公路是通暢安全的。鄭寶清質問，如果蘇花公路安全，就不必做蘇花改了。

立委李昆澤則表示，當年力排眾議要求雪隧消防安全、管理無虞才能通車，蘇花改也應該比照辦理，安全優先。