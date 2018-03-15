捷運吃到飽／新北：搭乘人數若提高 營收反會增加

2018-03-15 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ／新北報導



雙北推出1280元月票，在一個月內，可不限次數搭乘台北捷運、台北市公車及新北市區公車。 圖／北市交通局提供 分享 facebook

台北市長柯文哲與新北市長朱立倫12日攜手宣布雙北合推捷運吃到飽定期票，雙北需共同分攤9.4億元補貼款，外界質疑可能虧空市府財政。新北市府表示，目前估計新北市每年要花3.8億元補貼月票，但若提高搭乘人數，營收可能反會增加。

新北市交通局運輸管理科長林碧芬說，雙北定期票補貼額度分配，是根據悠遊卡公司以大數據統計，分析乘客搭乘的扣款地點是在新北或台北，最後抓出台北6成、新北4成的分攤比例；新北市估計1年要分攤3.8億元，財源來自交通局大眾運輸價差補貼預算。

林碧芬說，北市議員質疑補貼款支出可能虧空市庫，但目前定期票還未實際上路，上路後也需至少3個月的觀察期來評估；若能整體提升民眾搭乘大眾運輸的意願，提高搭乘人數，對整體票務收入仍是加分。

民進黨新北市議員李坤城表示，雙北定期票、新北市捷運兒童卡優惠都是一樣的問題，市府支出的補貼款都沒有編入去年總預算，也沒有經過議會通過；如果是從其他項目勻支，就代表市府浮編預算，若辦追加減預算，則是先斬後奏。3月27日新北市議會臨時會，他將要求交通局提報告，不要讓好的政策流於選舉買票。

國民黨新北市議員劉美芳說，政策上路前相關效率沒看到評估，過程有一點草率。