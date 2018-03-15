吃到飽月票會虧空？柯文哲：政府沒這麼白癡

2018-03-15 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ／台北報導



雙北聯合推出1280元「捷運吃到飽月票」政策，有人擔心虧空市庫。台北市長柯文哲說，「政府沒有這麼白癡」。 記者徐兆玄／攝影 分享 facebook

雙北聯合推出1280元「捷運吃到飽月票」政策，有人擔心虧空市庫。台北市議員梁文傑質疑，雙北市每年要花9億多預算補助，這是政策買票。不過，台北市長柯文哲說，「政府沒有這麼白癡」，外面搞不清楚就亂講，他對錢很小心，他有算過不會虧空；這是要解決交通問題，不是政策買票。

柯文哲和新北市長朱立倫日前聯手宣布月票吃到飽政策，鼓勵民眾多多搭乘大眾運輸系統，因此推出30天1280元可無限次搭乘捷運、公車。

不過，月票政策出爐後引發批評。作家洪雪珍在臉書質疑，柯文哲是不是為了選市長，想討好廣大的選民，因此跟著走補貼路線的朱立倫一起墮落了？城市要永續經營，交通是最重要的建設，這樣的優惠會虧空國庫、債留子孫，一點遠見都沒有。

梁文傑：這項優惠何嘗不是買票？

梁文傑說，「使用者付費」是柯文哲上台的核心理念，因此對重陽敬老津貼訂了排富條款，還砍了微笑單車前30分鐘免費優惠，取消市府員工3段以上交通補助等措施，儘管引發許多民眾不滿，但也一掃台灣政治人物長期以來亂補貼、亂開支票的惡習。

梁文傑質疑，柯文哲不斷指責重陽敬老津貼是買票，這項優惠又何嘗不是買票？更何況便宜的票價僅是讓捷運族享好處，機車族、自行車族卻無感；顯然選舉當前，柯文哲還是過不了堅持理念這一關。

解決交通問題 提高捷運使用量

對於外界批評政策買票，柯文哲說，這是要解決台北市的交通問題，因為車輛一直增加，但道路面積沒有增加，所以要提高大眾運輸系統的使用量。

北市府交通局表示，月票政策4月16日才上路，屆時將利用停管基金支應。由於票價今年初才講定，當時已來不及編入今年預算，明年開始就會編列。