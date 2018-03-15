南醫新化分院設血液透析室 堅持最低收費

2018-03-15 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南報導



衛福部台南醫院新化分院新設血液透析室啟用，空間挑高明亮。 記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

衛福部台南醫院新化分院為照顧偏鄉病患，堅持地區醫院最低收費，為提升醫療品質，新成立「血液透析室」昨天啟用，分院長莊仁賓說，5年多來新增特檢中心，加上大腸癌手術及骨關節置換手術等成功案例，讓患者越來越有信心，新化分院近來出現開幕以來少有的「滿床」現象，急性病床35床全滿，急診室4床都在待床。

衛福部台南醫院新化分院新設血液透析室啟用，空間挑高明亮。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

新化分院看診病患有6成以上是偏鄉長者，斥資成立「血液透析室」，占地40坪，第一階段設3床，可幫助12名以上需要長期透析治療的病人，昨天啟用，挑高明亮的空間，總院副院長楊宜青看了都直呼「環境太好了」。

莊仁賓表示，腎臟病醫療需求日益增加，多年來偏鄉患者都要到較遠的地方就診或住院，在總院支持下，成立血液透析室（洗腎中心），服務醫護人員有腎臟科主治醫師李育志，總院支持醫師顏啟泰與吳健生，與從成大洗腎中心挖角來的2位資深護理師李怡慧、徐素敏。

衛福部台南醫院新化分院長莊仁賓（左起）從成大醫院「挖角」資深護理師李怡慧、徐素敏，右為新化分院執行祕書蔡瓊滿。記者吳淑玲／攝影 分享 facebook

「錢不是唯一的考量！」成大醫院洗腎中心資深護理師李怡慧與徐素敏，在莊仁賓力邀下，放棄在成大醫院12年的年資，每月薪水也少領1萬多元，歡喜「跳槽」負責新成立的「血液透析室」，李怡慧因父親罹患大腸癌，接受莊仁賓手術後恢復健康，肯定偏鄉新化分院對病人的照顧，願意付出自己的一份心力。

莊仁賓指出，新化分院醫療漸上軌道後，現在缺護士人力約4、5名，期待有服務熱忱的年輕新血，加入偏鄉醫療的行列。