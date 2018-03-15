親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

陽明輕放台大刁難 教部被糾正 台大學者：幹得好　

威力彩第107022期頭獎槓龜

2018-03-15 22:17中央社 台北15日電

威力彩第107022期今晚開獎，第一區中獎號碼為04、24、01、16、28、19，第二區中獎號碼為06號。派彩結果，頭獎槓龜。

貳獎1注中獎，可得獎金新台幣3306萬1803元；參獎有6注中獎，各得獎金新台幣15萬元。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。

新台幣威力彩

相關新聞

隆田車站疑遭雷擊致號誌故障 上下行列車延遲　　

2018-03-15 23:08

鼻竇腫瘤侵犯容顏難辨 精準定位放射治療助恢復

2018-03-15 19:42

牙齒想變白 醫師：早餐吃完後再刷牙

2018-03-15 18:58

影／搭捷運追「星」超方便 旅行社更搶推米其林行程

2018-03-15 18:43

影╱玉山下雪了！氣象局：明清晨仍有機會下雪

2018-03-15 18:00

女大生靠生酮飲食成功減重 鼓勵母跟進卻害到她

2018-03-15 17:15

蝦皮推24小時到貨 不適用「偏鄉地區」範圍超過半個台灣

2018-03-15 16:59

4月兒童清明連假 業者推五個童心未泯之旅

2018-03-15 16:56

會不會為余光中申請褒揚令 文化部長這麼回答

2018-03-15 15:57

嘉義縣藝術光點藝文攜手計畫 5校結盟啟動

2018-03-15 15:31

這一周天氣冷冷熱熱 氣象局一張圖告訴你

2018-03-15 15:21

糖雕蛻變藝術麵包 名師裴志偉勇奪德世界廚藝賽冠軍

2018-03-15 14:42

西部及澎湖下午局部較大雨勢 伴隨雷擊強陣風

2018-03-15 14:34

世界消費者日 消保處拚網路安心消費

2018-03-15 14:29

天氣變熱！高雄85歲阿嬤下田險熱暈

2018-03-15 13:55

新航推787-10新機 最快今年飛台灣

2018-03-15 13:28

農舍與廚房 療癒了他的人生

2018-03-15 13:21

癌切除後要擔心幾年？醫師：即使超過5年仍應追蹤

2018-03-15 12:53

我生物藥品實驗室加入歐盟網絡 提升國人藥安保障

2018-03-15 12:40

高麗菜一顆20元！彰化線西開放民眾自採

2018-03-15 12:18

老舊健保卡讀卡機故障率高 健保署終於要換新了

2018-03-15 12:14

冬衣別急著收 下周恐還有冷氣團

2018-03-15 12:07

牙醫月拔77顆智齒！醫療行為異常 健保費用遭核刪

2018-03-15 12:04

詭異！前列腺切片1天做2次？健保署追出申報膨風

2018-03-15 11:57

6旬男連吃4天燒酒雞 尿排不出來腹劇痛

2018-03-15 11:41

阿里山花季熱鬧開幕 今年可搭電動遊園車到祝山

2018-03-15 11:31

消保官查第三方支付 LINE Pay等4業者不合格

2018-03-15 11:13

盼更多人響應「#Me too」 婦團設專線鼓勵檢舉

2018-03-15 11:07

國際油價走跌 汽柴油下週可能持平或降1角

2018-03-15 11:02

男性如廁來去匆匆 當心攝護腺發炎

2018-03-15 10:41

花蓮自由行住宿補助500元 放寬平日2人同行適用

2018-03-15 10:01

靠購物紓壓 醫：恐是焦慮憂鬱情緒產生的症狀

2018-03-15 09:51

回甘大人 熟齡的新生活學

2018-03-15 09:08

彭啟明：午後水氣增多 霧霾情況會相當嚴重

2018-03-15 08:14

吳德榮：今晚至明晨各地降雨 局部地區較大雨勢

2018-03-15 06:18

出門注意！中部以北空氣變差

2018-03-15 05:10

今高溫30度 傍晚鋒面接近會下雨

2018-03-15 05:08

高溫30度 周四傍晚起陣雨

2018-03-14 23:24

長榮7月起 天天直飛台北-清邁

2018-03-14 23:24
看更多

熱門文章

明福台菜摘星超低調 全場唯一不出席領獎

2018-03-15 14:08

這一周天氣冷冷熱熱 氣象局一張圖告訴你

2018-03-15 15:21

高麗菜一顆20元！彰化線西開放民眾自採

2018-03-15 12:18

鼎泰豐、欣葉未摘星 美食家：台北米其林忽略台菜

2018-03-15 00:37

女大生靠生酮飲食成功減重 鼓勵母跟進卻害到她

2018-03-15 17:15

吳德榮：今晚至明晨各地降雨 局部地區較大雨勢

2018-03-15 06:18

1桌18萬！首屆米其林指南晚宴 用5道菜詮釋台灣

2018-03-15 11:58

台北米其林名單公布 翟神：評審去過的台灣餐廳太少

2018-03-15 06:52

冬衣別急著收 下周恐還有冷氣團

2018-03-15 12:07

蝦皮推24小時到貨 不適用「偏鄉地區」範圍超過半個台灣

2018-03-15 16:59

西餐廳全拿一星 美食家：令人詫異！

2018-03-14 23:58

生活見聞／我的德國親家

2018-03-15 06:00

假想大屯火山群噴發 兵棋推演月底登場

2018-03-14 23:14

影╱玉山下雪了！氣象局：明清晨仍有機會下雪

2018-03-15 18:00

米其林加持一位難求 這些餐廳都說不漲價

2018-03-15 13:58

女主播逃婚的體悟：愛不持久 恨能永遠套牢

2018-03-15 11:16

挑逗味蕾！台北米其林一星全指南

2018-03-15 00:21

今日星座運勢／巨蟹 注意身體狀態 壓力易引發疾病

2018-03-15 00:00

癌切除後要擔心幾年？醫師：即使超過5年仍應追蹤

2018-03-15 12:53

6旬男連吃4天燒酒雞 尿排不出來腹劇痛

2018-03-15 11:41

讓人怦然心動… 台北也有米其林了 摘星數接近上海

2018-03-14 23:48

花蓮自由行住宿補助500元 放寬平日2人同行適用

2018-03-15 10:01

男性如廁來去匆匆 當心攝護腺發炎

2018-03-15 10:41

觀光局看米其林 「改變便宜大碗、吃到飽習慣」

2018-03-15 00:13

今高溫30度 傍晚鋒面接近會下雨

2018-03-15 05:08

生活的風景／Hello，找我嗎？

2018-03-15 06:00

牙醫月拔77顆智齒！醫療行為異常 健保費用遭核刪

2018-03-15 12:04

告知主管「懷孕了」 她隔天就被資遣

2018-03-14 23:31

親子手牽手／踏上親餵這條不歸路

2018-03-15 06:00

彭啟明：午後水氣增多 霧霾情況會相當嚴重

2018-03-15 08:14

職場如後宮！誰最容易被排擠？

2018-03-15 08:00

會不會為余光中申請褒揚令 文化部長這麼回答

2018-03-15 15:57

老舊健保卡讀卡機故障率高 健保署終於要換新了

2018-03-15 12:14

雅閣只摘一星 謝文笑說明年再來！

2018-03-15 00:03

張安平督軍 頤宮拿米其林三星

2018-03-15 01:21

喝了可惜 這款酒居然增值40倍！

2018-03-15 11:36

Gogoro當心了！Kymco光陽機車Ionex車能網預告曝光

2018-03-15 18:12

消保官查第三方支付 LINE Pay等4業者不合格

2018-03-15 11:13

台北版米其林魅力驚人 預購量一天破五百冊

2018-03-15 13:25

頤宮三星殊榮 曾用乖乖創意入菜

2018-03-15 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top