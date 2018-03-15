時尚流行成顯學 時尚造型科躍進熱門選讀前十名

2018-03-15 21:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳佩旻 ╱即時報導



近年來時尚流行成顯學 高中職時尚造型科已躍進熱門選讀前十名，圖為東方工商校內舉辦創意盃競賽。圖／取自東方工商網站 分享 facebook

台灣被譽為美食王國，隨餐旅產業人力需求上升，餐飲、觀光儼然已是高中職學生選讀的熱門科系。不過值得注意的是，近年來市場美容產業崛起，不少學生期待未來成為新娘秘書、美甲彩繪師、造型師，從100學年才開辦的「時尚造型科」，短短6年已躍進熱門科系前十名。

根據教育部統計，106學年度專業群科男女生選讀前十大熱門科別，除餐飲管理科、資訊科、觀光科等穩居前幾名寶座外、商業經營科、幼保科及美容科等也維持熱門選項，其中最特別的是，成立迄今不久的「時尚造型科」，在短短幾年時間，已悄悄擠進排行榜第10名。

教育部表示，高中職近年紛紛開設時尚造型科，儘管面臨少子化，有的班級數和學生人數卻不減反增，例如台北市育達家商103學年度時尚造型科僅開2班，學生人數不到百人，迄今已超過10班，學生逾400人；台北市東方工商也從2班增至3班；新北市醒吾高中則從5班增至6班，至於新北市穀保家商成長最明顯，相較3年前，人數翻倍成長，從100多人變成400人。

國立屏東科技大學時尚設計與管理系助理教授黃淑芳表示，以往與設計有關大多為手工藝及家政等科系，但近年來文創元素在時尚圈中竄起，無論包裝、飾品或設計服飾等，都與時尚設計緊密相關，加上現代人注重生活品質，許多生活用品都涉及設計概念，衍伸出許多可發展的路線，包括寵物服飾，文創布偶等，不像以前發展較受侷限。

她指出，時裝設計可區分為男裝、女裝及童裝，根據不同對象可做出不同的設計，現在熟齡族群及6、70歲的人，通常保養較佳，消費力也很可觀，可負擔較高昂的商品，客群增加，比以往更多元。另外，設計這塊最近也流行起環保素材，包括布料如何裁減、如何省布等，各種面向都增添了發揮空間。