曾被唱片公司羞辱離開家鄉 首位台灣鋼琴家登俄演出

2018-03-15 22:52 聯合新聞網 綜合報導



今年4月將在莫斯科國際音樂廳彈奏「Pianoboy」的高至豪，是首位受邀赴俄羅斯演出的台灣流行鋼琴家，擁有台大物理碩士高學歷，其實剛考上台大物理研究所時，他在註冊完的當天就辦了休學，給自己一年時間探索人生，復學後碩士論文指導教授吳俊輝為剛逝世的英國物理大師霍金（Stephen Hawking）的學生，算是高至豪的師祖。

「如果你願意為了一件事努力30年不放棄，我相信大部分的人絕對會比我更成功」，高至豪在PTT貼文，從5歲開始學琴約30年。2004年休學後一時興起創作單曲《The truth that you leave》免費分享在網路上，意外大受歡迎，也成為部落格「無名小站」背景音樂。高至豪衷心建議「如果你能夠想辦法先提供很多人你的好東西，甚至好幾年都免費(音樂、影像、文字等)我相信大部分的人未來會比我收獲得更多」。

2006年，高至豪簽給一間當時台灣可說是規模最大的唱片公司，高層連連誇口公司在音樂界極具專業能力，讓他深信自己成功的可能性很大，沒想到換來的是不斷的否定。於是他花了10年時間接觸各唱片公司，最後卻是無盡的鄙視和羞辱。

「我只好告訴自己，該是時候離開了」，2016年高至豪存到未來半年的生活費，辭去台灣補教業物理老師的工作，拎著一個行李箱到上海定居，一開始甚至窮到連買包便利店的梅子都沒有錢，但他每天奮鬥超過12個小時，交到不少小自己十多歲也沒受過音樂訓練的朋友，願意相信他並一起實現夢想。

隨後不到半年時間成功找到機會，2016年7月在北京舉辦演奏會，去年更擴大規模在廣州、深圳等超過9個地區售票演出，同時，出版社、鋼琴公司、服裝品牌、教育機構、航空公司都很樂意與高至豪的團隊合作。仍在努力中的他們，今年光是在大陸就超過15場演出，當年的決定一切都有了回報。

常常有網友在粉絲頁問「何時能在台灣舉辦演出」、「為什麼都不在台灣演出」，對此，高至豪道歉後表示，「既使到了今天，我還是找不到台灣任何一個專業演出公司願意為我在台灣辦演出。或許我會自己來辦，如果您願意在台灣參加我的音樂會，請靜候好消息嘍！」

鄉民看到是高至豪本人道出勵志的過程紛紛大讚，、「這首真的經典」、「台灣謝謝你」，也有人批「國內音樂真的有夠爛，10年斷層不是沒有原因」、「滿諷刺的，台灣的人才自己不珍惜」，還有人承諾「在台灣開音樂會的話我會去聽的」。