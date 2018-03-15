名醫經驗／洪惠風顏面神經麻痺 中西醫治癒

2018-03-15 23:56 聯合報 洪惠風／口述 記者 聯合報 洪惠風／口述 記者 黃安琪 ／整理



洪惠風5年前曾顏面神經麻痺，因左臉突然歪了，還以為自己中風。 圖／洪惠風提供 分享 facebook

飛機剛起飛不久，照鏡子，左半邊的臉完全不會動，心想我一定中風了。下飛機衝回家，先吞 3顆阿斯匹靈。隔天確診「顏面神經麻痺」，但我罹患的是少見「侖謝亨特氏症候群（Ramsay-Hunt Syndrome）」，復原機率僅5成，一度我以為再也無法從醫了。

赫見左臉歪 誤以為中風

這事發生在5年前，到北京參加學術演講，那段時間工作忙，準備演講多少也有些壓力。前一天抵達北京，隔天演講後回台，行程緊湊。

演講當天早上，我利用空檔搭計程車觀光，風從敞開的車窗迎面吹來，雖然感到左臉有點痠，卻沒在意，就將車窗關了起來。

等到演講順利結束，準備返台，飛機起飛後逐漸穩定，我走到廁所照鏡子，看著鏡中的自己，赫然發現左半邊臉歪了，「完蛋，我中風了！」

當時左臉完全不會動，我看著鏡子，腦子快速自我診斷。

顏面神經麻痺分成周邊型與中樞型，腦血管栓塞引起的中風屬於中樞型，額頭會有抬頭紋；單純的顏面神經麻痺則屬於周邊型，又稱為「貝爾氏麻痺（Bells Palsy）」，沒有抬頭紋，但恢復狀況較好，9成能復原。

抗血栓 吞3顆阿斯匹靈

我抬起頭，發現抬頭紋還在，心想中風了。但飛機才起飛不久，搶救中風必須趕在黃金3小時內施打血栓溶解劑。就算飛機中途停降、搭救護車轉送醫院、等醫療人員急救，勢必超出3小時。因此，也只能先飛回台灣。

下飛機已是晚上12點多，回家和身為感染科醫師的妻子討論，決定先吞3顆阿斯匹靈抗血栓。隔天一早，找了好友神經內科主治醫師連立明診斷，當時他看到我的抬頭紋已經消失，手腳活動無礙，評估是掌管大腦第7對的顏面神經出問題，罹患顏面神經麻痺。

帶狀疱疹引發 預後較差

但前一晚妻子發現我左耳有許多疱疹，確定是帶狀疱疹病毒引發顏面神經麻痺，不同的是，這影響大腦第8對的平衡聽覺神經，合併兩者，是少見的「侖謝亨特氏症候群」。

這類顏面神經麻痺，病人恢復取決3因素。第一，並非單純的顏面神經麻痺，還合併其他狀況，預後較差；第二，年紀愈大，恢復相對較差；第三，神經傳導試驗後，如神經傳導速度每秒低於30公尺，預後也較差。

這些狀況，我全中了。查了資料後，我想能完全復元的機率只有5成。一確診，我就暫停門診、工作，跑到台北榮總住院，專心當病人。

服類固醇 喝湯須扶嘴角

住院期間，為了治療服用類固醇、維他命B12和抗病毒藥物。但真正的煎熬才剛開始。

因左半邊臉麻痺，左邊嘴角下垂、合不攏，講話聲音全糊在一起，還會邊講邊流口水；吃麵時，麵條從右邊吃進去，從左邊掉出來，喝湯也必須扶住下垂的嘴角才能喝。

左邊眼睛無法闔眼，風一吹就流眼淚，當左眼流淚時，右眼也會不自覺流淚，根本看不清楚前方，沒辦法開車，造成生活許多不便。出院一周後仍未改善。

話說不清 沮喪跑去買車

那時我想很多，如果有一半機會無法復元，身為內科醫師，最重要就是要透過說話、溝通衛教病人，我連話都說不清楚，是否不適合再從醫？心情十分沮喪。

也想反正都這樣了，總不能「人在天堂，錢在銀行」，臉都還歪著，就跑去買車，索性將舊車換掉。

耳針有進步 心急又變差

沒想到，後來是臉書發揮功效。我將生病過程放在臉書上，陸續就有很多人幫忙，有人建議我要復健，避免左半邊臉肌肉萎縮；在南部開業的學生，也特地北上替我「耳針」，感覺確實好了點。

但後來，我卻又走錯路。在發病2周後，感覺好一些，又重新回去看門診，心想戴上口罩，病人也不會發現。但沒想到一路看診下來十分痛苦，為了讓病人聽清楚我說的話，我必須一手扶著下垂的嘴角，另一手敲鍵盤、輸入病歷，相當不方便。面對幾十個病人，說話愈來愈不清楚。

長假調養 早復健晚針灸

經過那天，狀況又更差，向醫院請了2個月的假，決心好好休息。看了許多顏面神經麻痺的資料，發現除了類固醇治療，也沒什麼更好的辦法。

此時臉書上又有朋友陸續幫忙。有人推薦很神的無牌密醫，但我不敢嘗試。這段時間我持續電療復健，直到友人推薦，向中國醫藥大學附設醫院中醫副院長孫茂峰求助。

治療時，頭、手、腳針灸，並接上電流，感覺整個臉部肌肉都在抽動，每次針灸大概10到20分鐘。一開始幾乎每天去，隨著能做一些臉部表情後，之後一周回診2至3次，早上復健、晚上針灸，2個月後臉部完全康復。

康復後學乖 限號防勞累

康復後重回醫院，我看診開始嚴格限號，不接初診病人，只看老病人，門診減量，連帶也減少做心導管，縮減工作量。後來我去了一趟義大醫院，重回新光服務，老病人逐漸散去，才重新開始接新病人，但門診依然限號，不讓自己太勞累，以免復發。

罹患顏面神經麻痺與工作壓力、疲憊和休息不夠有關，其實在發病前1、2周，就感到耳朵有些刺痛，但沒有特別在意。也因為我感染帶狀疱疹病毒，病毒潛伏在人體，當人體免疫力低時又復發。

有過一次經驗後，限制工作量、避免太過勞累，也打了一針帶狀疱疹疫苗。提醒民眾，「針灸雖有效，但西醫也不能偏廢」，及早治療、遵照醫囑服藥，別過度勞累讓顏面神經麻痺找上門。

洪惠風小檔案

現職：

新光醫院教學研究部副主任兼心臟內科主治醫師

年齡：58歲

學經歷：

台北醫學大學醫學系

台北榮民總醫院內科住院醫師及心臟科總醫師

新光醫院心臟內科主任

義大醫院心臟內科主任