親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台版米其林公布
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
讚‧好物
SIHH表展

名醫經驗／洪惠風顏面神經麻痺 中西醫治癒

2018-03-15 23:56聯合報 洪惠風／口述 記者黃安琪／整理

洪惠風5年前曾顏面神經麻痺，因左臉突然歪了，還以為自己中風。 圖／洪惠風提供
洪惠風5年前曾顏面神經麻痺，因左臉突然歪了，還以為自己中風。 圖／洪惠風提供
分享

飛機剛起飛不久，照鏡子，左半邊的臉完全不會動，心想我一定中風了。下飛機衝回家，先吞 3顆阿斯匹靈。隔天確診「顏面神經麻痺」，但我罹患的是少見「侖謝亨特氏症候群（Ramsay-Hunt Syndrome）」，復原機率僅5成，一度我以為再也無法從醫了。

赫見左臉歪 誤以為中風

這事發生在5年前，到北京參加學術演講，那段時間工作忙，準備演講多少也有些壓力。前一天抵達北京，隔天演講後回台，行程緊湊。

演講當天早上，我利用空檔搭計程車觀光，風從敞開的車窗迎面吹來，雖然感到左臉有點痠，卻沒在意，就將車窗關了起來。

等到演講順利結束，準備返台，飛機起飛後逐漸穩定，我走到廁所照鏡子，看著鏡中的自己，赫然發現左半邊臉歪了，「完蛋，我中風了！」

當時左臉完全不會動，我看著鏡子，腦子快速自我診斷。

顏面神經麻痺分成周邊型與中樞型，腦血管栓塞引起的中風屬於中樞型，額頭會有抬頭紋；單純的顏面神經麻痺則屬於周邊型，又稱為「貝爾氏麻痺（Bells Palsy）」，沒有抬頭紋，但恢復狀況較好，9成能復原。

抗血栓 吞3顆阿斯匹靈

我抬起頭，發現抬頭紋還在，心想中風了。但飛機才起飛不久，搶救中風必須趕在黃金3小時內施打血栓溶解劑。就算飛機中途停降、搭救護車轉送醫院、等醫療人員急救，勢必超出3小時。因此，也只能先飛回台灣。

下飛機已是晚上12點多，回家和身為感染科醫師的妻子討論，決定先吞3顆阿斯匹靈抗血栓。隔天一早，找了好友神經內科主治醫師連立明診斷，當時他看到我的抬頭紋已經消失，手腳活動無礙，評估是掌管大腦第7對的顏面神經出問題，罹患顏面神經麻痺。

帶狀疱疹引發 預後較差

但前一晚妻子發現我左耳有許多疱疹，確定是帶狀疱疹病毒引發顏面神經麻痺，不同的是，這影響大腦第8對的平衡聽覺神經，合併兩者，是少見的「侖謝亨特氏症候群」。

這類顏面神經麻痺，病人恢復取決3因素。第一，並非單純的顏面神經麻痺，還合併其他狀況，預後較差；第二，年紀愈大，恢復相對較差；第三，神經傳導試驗後，如神經傳導速度每秒低於30公尺，預後也較差。

這些狀況，我全中了。查了資料後，我想能完全復元的機率只有5成。一確診，我就暫停門診、工作，跑到台北榮總住院，專心當病人。

類固醇 喝湯須扶嘴角

住院期間，為了治療服用類固醇、維他命B12和抗病毒藥物。但真正的煎熬才剛開始。

因左半邊臉麻痺，左邊嘴角下垂、合不攏，講話聲音全糊在一起，還會邊講邊流口水；吃麵時，麵條從右邊吃進去，從左邊掉出來，喝湯也必須扶住下垂的嘴角才能喝。

左邊眼睛無法闔眼，風一吹就流眼淚，當左眼流淚時，右眼也會不自覺流淚，根本看不清楚前方，沒辦法開車，造成生活許多不便。出院一周後仍未改善。

話說不清 沮喪跑去買車

那時我想很多，如果有一半機會無法復元，身為內科醫師，最重要就是要透過說話、溝通衛教病人，我連話都說不清楚，是否不適合再從醫？心情十分沮喪。

也想反正都這樣了，總不能「人在天堂，錢在銀行」，臉都還歪著，就跑去買車，索性將舊車換掉。

耳針有進步 心急又變差

沒想到，後來是臉書發揮功效。我將生病過程放在臉書上，陸續就有很多人幫忙，有人建議我要復健，避免左半邊臉肌肉萎縮；在南部開業的學生，也特地北上替我「耳針」，感覺確實好了點。

但後來，我卻又走錯路。在發病2周後，感覺好一些，又重新回去看門診，心想戴上口罩，病人也不會發現。但沒想到一路看診下來十分痛苦，為了讓病人聽清楚我說的話，我必須一手扶著下垂的嘴角，另一手敲鍵盤、輸入病歷，相當不方便。面對幾十個病人，說話愈來愈不清楚。

長假調養 早復健晚針灸

經過那天，狀況又更差，向醫院請了2個月的假，決心好好休息。看了許多顏面神經麻痺的資料，發現除了類固醇治療，也沒什麼更好的辦法。

此時臉書上又有朋友陸續幫忙。有人推薦很神的無牌密醫，但我不敢嘗試。這段時間我持續電療復健，直到友人推薦，向中國醫藥大學附設醫院中醫副院長孫茂峰求助。

治療時，頭、手、腳針灸，並接上電流，感覺整個臉部肌肉都在抽動，每次針灸大概10到20分鐘。一開始幾乎每天去，隨著能做一些臉部表情後，之後一周回診2至3次，早上復健、晚上針灸，2個月後臉部完全康復。

康復後學乖 限號防勞累

康復後重回醫院，我看診開始嚴格限號，不接初診病人，只看老病人，門診減量，連帶也減少做心導管，縮減工作量。後來我去了一趟義大醫院，重回新光服務，老病人逐漸散去，才重新開始接新病人，但門診依然限號，不讓自己太勞累，以免復發。

罹患顏面神經麻痺與工作壓力、疲憊和休息不夠有關，其實在發病前1、2周，就感到耳朵有些刺痛，但沒有特別在意。也因為我感染帶狀疱疹病毒，病毒潛伏在人體，當人體免疫力低時又復發。

有過一次經驗後，限制工作量、避免太過勞累，也打了一針帶狀疱疹疫苗。提醒民眾，「針灸雖有效，但西醫也不能偏廢」，及早治療、遵照醫囑服藥，別過度勞累讓顏面神經麻痺找上門。

洪惠風小檔案

現職：

新光醫院教學研究部副主任兼心臟內科主治醫師

年齡：58歲

學經歷：

台北醫學大學醫學系

台北榮民總醫院內科住院醫師及心臟科總醫師

新光醫院心臟內科主任

義大醫院心臟內科主任

中風針灸復健類固醇過勞

相關新聞

曾被唱片公司羞辱離開家鄉 首位台灣鋼琴家登俄演出

2018-03-15 22:52

【即時短評】3個月後颱風季 別讓環評成為遮羞布

2018-03-16 00:15

健康你我他／五彩繽紛義大利麵 吃進全營養

2018-03-15 23:56

隆田車站疑遭雷擊致號誌故障 上下行列車延遲　　

2018-03-15 23:08

鼻竇腫瘤侵犯容顏難辨 精準定位放射治療助恢復

2018-03-15 19:42

牙齒想變白 醫師：早餐吃完後再刷牙

2018-03-15 18:58

影／搭捷運追「星」超方便 旅行社更搶推米其林行程

2018-03-15 18:43

影╱玉山下雪了！氣象局：明清晨仍有機會下雪

2018-03-15 18:00

女大生靠生酮飲食成功減重 鼓勵母跟進卻害到她

2018-03-15 17:15

蝦皮推24小時到貨 不適用「偏鄉地區」範圍超過半個台灣

2018-03-15 16:59

4月兒童清明連假 業者推五個童心未泯之旅

2018-03-15 16:56

會不會為余光中申請褒揚令 文化部長這麼回答

2018-03-15 15:57

嘉義縣藝術光點藝文攜手計畫 5校結盟啟動

2018-03-15 15:31

這一周天氣冷冷熱熱 氣象局一張圖告訴你

2018-03-15 15:21

糖雕蛻變藝術麵包 名師裴志偉勇奪德世界廚藝賽冠軍

2018-03-15 14:42

西部及澎湖下午局部較大雨勢 伴隨雷擊強陣風

2018-03-15 14:34

世界消費者日 消保處拚網路安心消費

2018-03-15 14:29

天氣變熱！高雄85歲阿嬤下田險熱暈

2018-03-15 13:55

新航推787-10新機 最快今年飛台灣

2018-03-15 13:28

農舍與廚房 療癒了他的人生

2018-03-15 13:21

癌切除後要擔心幾年？醫師：即使超過5年仍應追蹤

2018-03-15 12:53

我生物藥品實驗室加入歐盟網絡 提升國人藥安保障

2018-03-15 12:40

高麗菜一顆20元！彰化線西開放民眾自採

2018-03-15 12:18

老舊健保卡讀卡機故障率高 健保署終於要換新了

2018-03-15 12:14

冬衣別急著收 下周恐還有冷氣團

2018-03-15 12:07

牙醫月拔77顆智齒！醫療行為異常 健保費用遭核刪

2018-03-15 12:04

詭異！前列腺切片1天做2次？健保署追出申報膨風

2018-03-15 11:57

6旬男連吃4天燒酒雞 尿排不出來腹劇痛

2018-03-15 11:41

阿里山花季熱鬧開幕 今年可搭電動遊園車到祝山

2018-03-15 11:31

消保官查第三方支付 LINE Pay等4業者不合格

2018-03-15 11:13

盼更多人響應「#Me too」 婦團設專線鼓勵檢舉

2018-03-15 11:07

國際油價走跌 汽柴油下週可能持平或降1角

2018-03-15 11:02

男性如廁來去匆匆 當心攝護腺發炎

2018-03-15 10:41

花蓮自由行住宿補助500元 放寬平日2人同行適用

2018-03-15 10:01

靠購物紓壓 醫：恐是焦慮憂鬱情緒產生的症狀

2018-03-15 09:51

回甘大人 熟齡的新生活學

2018-03-15 09:08

彭啟明：午後水氣增多 霧霾情況會相當嚴重

2018-03-15 08:14

吳德榮：今晚至明晨各地降雨 局部地區較大雨勢

2018-03-15 06:18

出門注意！中部以北空氣變差

2018-03-15 05:10
看更多

熱門文章

明福台菜摘星超低調 全場唯一不出席領獎

2018-03-15 14:08

這一周天氣冷冷熱熱 氣象局一張圖告訴你

2018-03-15 15:21

高麗菜一顆20元！彰化線西開放民眾自採

2018-03-15 12:18

女大生靠生酮飲食成功減重 鼓勵母跟進卻害到她

2018-03-15 17:15

1桌18萬！首屆米其林指南晚宴 用5道菜詮釋台灣

2018-03-15 11:58

台北米其林名單公布 翟神：評審去過的台灣餐廳太少

2018-03-15 06:52

吳德榮：今晚至明晨各地降雨 局部地區較大雨勢

2018-03-15 06:18

蝦皮推24小時到貨 不適用「偏鄉地區」範圍超過半個台灣

2018-03-15 16:59

曾被唱片公司羞辱離開家鄉 首位台灣鋼琴家登俄演出

2018-03-15 22:52

冬衣別急著收 下周恐還有冷氣團

2018-03-15 12:07

生活見聞／我的德國親家

2018-03-15 06:00

影╱玉山下雪了！氣象局：明清晨仍有機會下雪

2018-03-15 18:00

米其林加持一位難求 這些餐廳都說不漲價

2018-03-15 13:58

女主播逃婚的體悟：愛不持久 恨能永遠套牢

2018-03-15 11:16

癌切除後要擔心幾年？醫師：即使超過5年仍應追蹤

2018-03-15 12:53

花蓮自由行住宿補助500元 放寬平日2人同行適用

2018-03-15 10:01

6旬男連吃4天燒酒雞 尿排不出來腹劇痛

2018-03-15 11:41

男性如廁來去匆匆 當心攝護腺發炎

2018-03-15 10:41

今高溫30度 傍晚鋒面接近會下雨

2018-03-15 05:08

生活的風景／Hello，找我嗎？

2018-03-15 06:00

牙醫月拔77顆智齒！醫療行為異常 健保費用遭核刪

2018-03-15 12:04

Gogoro當心了！Kymco光陽機車Ionex車能網預告曝光

2018-03-15 18:12

親子手牽手／踏上親餵這條不歸路

2018-03-15 06:00

職場如後宮！誰最容易被排擠？

2018-03-15 08:00

彭啟明：午後水氣增多 霧霾情況會相當嚴重

2018-03-15 08:14

會不會為余光中申請褒揚令 文化部長這麼回答

2018-03-15 15:57

老舊健保卡讀卡機故障率高 健保署終於要換新了

2018-03-15 12:14

消保官查第三方支付 LINE Pay等4業者不合格

2018-03-15 11:13

雅閣只摘一星 謝文笑說明年再來！

2018-03-15 00:03

喝了可惜 這款酒居然增值40倍！

2018-03-15 11:36

台北版米其林魅力驚人 預購量一天破五百冊

2018-03-15 13:25

女子愛吃／春浪漫！7-11櫻花季 6大獨家必買零食

2018-03-14 15:36

牙齒想變白 醫師：早餐吃完後再刷牙

2018-03-15 18:58

《台北米其林指南》衝上暢銷書冠軍 到底都是誰在買？

2018-03-15 12:27

隆田車站疑遭雷擊致號誌故障 上下行列車延遲　　

2018-03-15 23:08

米其林掀追星熱 呂秋遠：用星挑餐廳沒意義

2018-03-15 16:00

台北米其林／米其林摘星名單剛出爐 餐廳電話接到手軟

2018-03-15 19:13

日本新幹線再出招！「凱蒂貓」列車今夏粉嫩登場

2018-03-15 17:44

新航推787-10新機 最快今年飛台灣

2018-03-15 13:28

總是懶洋洋…原來無尾熊是「狗爬式游泳健將」

2018-03-15 11:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top