1歲女童染流行性腦脊髓膜炎 發病至死亡不到2周

2018-03-15 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃安琪 ╱即時報導



衛福部疾管署公布，北部一名1歲女童因發燒、嘔吐等類似感冒症狀就醫，服藥治療後症狀雖改善，但不到幾日症狀卻加劇掛急診，陸續出現躁動不安、瘀斑等情形，轉至加護病房仍因病情惡化死亡，確診感染流行性腦脊髓膜炎（流腦），發病至死亡不到2周。

疾管署副署長莊人祥指出，流腦是由腦膜炎雙球菌引起的急性傳染病，會透過直接接觸患者的喉嚨和鼻腔分泌物，或吸入患者咳嗽和打噴嚏產生的飛沫感染；症狀會發燒、劇烈頭痛、惡心、嘔吐、頸部僵直、出血性皮疹、粉紅斑及精神學症狀（如精神錯亂）、昏迷、抽搐等，需及時給予抗生素治療，經抗生素治療後，仍有10％至15％的死亡率。

莊人祥說，推估女童於感染的潛伏期間密切接觸者共32人，已對其中17人完成預防性投藥，其餘4名醫護人員因有戴口罩，採自主健康管理，剩餘11人將陸續完成投藥，目前尚無出現疑似症狀，將密切追蹤接觸者健康狀況。

疾管署統計，國內今年已累計3例流腦病例，其中2例死亡，皆為散發個案，歷年資料顯示，個案感染年齡6歲以下較多占36％。提醒民眾，流腦好發於冬春兩季，每年11月至隔年3月較易造成流行，建議勤洗手做好衛生防護，如計劃前往國外流腦流行地區，可至旅遊醫學門診評估接種疫苗。