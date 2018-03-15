牙齒想變白 醫師：早餐吃完後再刷牙

2018-03-15 18:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



醫師指出，想要牙齒變白，最簡單也最省錢的方法就是「刷牙」，但得刷對牙，得秉持三大原則，牙刷要選對、刷牙方式要正確、時間也要正確。圖／本報資料照片 分享 facebook

「我一天刷5次牙，為什麼牙齒還是黃的？」很多人以為用力刷牙或是刷很久、很多次，就可以讓牙齒從黃變白，但往往結果不盡理想，三軍總醫院牙科部牙周病科主任黃仁勇說，想要牙齒變白，最簡單也最省錢的方法就是「刷牙」，但得刷對牙，得秉持三大原則，牙刷要選對、刷牙方式要正確、時間也要正確。

黃仁勇說，過度刷牙會傷害到珐琅質，用錯牙刷則會傷害牙齦，有民眾會購買很大把的牙刷，想說一次可以涵蓋大面積的牙齒，加上用力刷就能刷得乾乾淨淨，這都會破壞到珍貴的珐琅質， 珐琅質一旦被破壞就不可逆，隨之而來的就是牙齒變黃、牙齒敏感等問題。

另外，台灣人還有個錯誤的觀念，就是一早起床先刷牙再吃早餐，黃仁勇說，一早起來應該要先吃早餐再刷牙，否則，先刷牙再吃早餐，牙齒乾淨的時間僅有30分鐘左右，等於是刷了一套乾淨的牙齒供細菌在一整個上午盡情滋生。

黃仁勇說，有人會說，一早起床口氣很不好，吃早餐會不會把睡眠時的在嘴巴內的病菌有都吃下肚？實際上是不會的，只要睡前那一次的牙齒有好好刷就不會有太大的問題，另外，也要提醒民眾，若是可以，建議在每餐飯後都能刷牙把病菌去除。

黃仁勇說，有些民眾為了把牙齒變白無所不用其極，有人會去購買牙粉，但是牙粉是用很粗的物質，去摩擦牙齒的表面，也是會傷害到珐琅質，也有人會去做牙齒美白貼片，同樣也是要削去部分的珐琅質之後再貼上美白貼片，近期很流行的冷光美白則是使用類似雙氧水的藥劑，讓牙齒泡在藥劑中變白，對於部分的民眾而言恐會造成反效果。

最後建議最好的方法仍是好好刷牙，且用對工具以及用好的牙膏、對的刷牙法，以及刷對時間就可以讓牙齒維持健康的白色。