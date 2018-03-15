影／搭捷運追「星」超方便 旅行社更搶推米其林行程

2018-03-15 18:43 聯合報 記者 聯合報 記者 游昌樺 ╱即時報導



台北米其林星等評鑑後，掀起一股民眾追星熱潮，已經有旅行社推出「追星行程」！另外，如何一口氣吃到最多家的米其林餐廳，也成為熱門話題，像是中山區大直的樂群三路，就同時有二星的祥雲龍吟、一星的RAW、態芮和教父牛排，一條路上就四家星級餐廳，堪稱台北星度最高的一條道路，而且搭捷運步行十分鐘以內就可以抵達！