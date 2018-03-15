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影╱玉山下雪了！氣象局：明清晨仍有機會下雪

影╱玉山下雪了！氣象局：明清晨仍有機會下雪

2018-03-15 18:00聯合報 記者侯俐安╱即時報導

玉山下雪了！中央氣象局表示，玉山今天下午4時50分降雪，下午5時觀測仍持續在降雪，截至傍晚5時尚未有積雪，預報員程川芳表示，玉山目前溫度是零下0.4度、水氣充沛，才會降雪，明天上午鋒面通過，水氣仍然充沛，到明天清晨都還有機會下雪。

玉山今天傍晚4時50分降雪。圖／氣象局提供
玉山今天傍晚4時50分降雪。圖／氣象局提供
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玉山今天傍晚4時50分降雪。圖／氣象局提供
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降雪玉山氣象局

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