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女大生靠生酮飲食成功減重 鼓勵母跟進卻害到她

2018-03-15 17:15聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投醫院內科及腎臟科主任莊宗芳（右）提醒糖尿病和腎臟病等患者，想減重仍得均衡飲食...
南投醫院內科及腎臟科主任莊宗芳（右）提醒糖尿病和腎臟病等患者，想減重仍得均衡飲食。圖／南投醫院提供
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南投縣六旬莊姓婦人因女兒靠著「生酮飲食」成功減肥，在女兒鼓勵下跟進減重，果真瘦了3公斤，未料近期卻出現肌肉痠痛、血尿等症狀，赴衛福部南投醫院回診才知道是「生酮飲食」惹禍，甚至誘發腎結石。

南投醫院指出，莊婦長期患有糖尿病，日前回診時抱怨全身痠痛，還偶見血尿，抽血檢驗後發現磷鉀和尿酸數值突竄高，進一步詢問得知，莊跟著還在讀大學的女兒一起使用生酮飲食減肥，不吃飯僅以肉、蔬菜為主食，意外造成腎臟負擔。

南投醫院內科及腎臟科主任莊宗芳說，生酮飲食並非人人適用，且任何減重方法都有其風險而應慎選，其中糖尿病患者在飲食須均衡攝取，尤其在微量白蛋白期更應適當控制蛋白質飲食，才能維持腎臟正常功能。

莊提到，倘若在微量白蛋白期飲食以低醣、高蛋白、高脂肪為主，身體醣類將不足以維持熱量消耗，蛋白質就會代謝過多的含氮廢物，造成身體中的磷鉀及尿酸增加，加速腎臟的負荷，嚴重可能造成腎衰竭。

而生酮飲食就靠低醣、高脂肪和高蛋白來減肥，營養師陳佳祺說，身體若未能取得足夠醣類，肝臟會分解脂肪生成酮體，少了脂肪卻造成腎臟負擔，恐致低血糖、利尿、脫水、腎結石、抑制食欲和情緒煩躁，還可能因酮酸中毒而休克致命。

南投醫院表示，民眾應慎選減肥法才不會沒減成、反傷身，其中糖尿病、腎臟病等患者若缺乏專業監督，勿擅自採用生酮飲食，建議仍以均衡飲食為主，減少精緻醣類攝取，三餐定時定量，配合運動與藥物才是良好控制血糖與體重的方法。

南投縣莊姓糖尿病患與女兒一起靠生酮飲食減重，未料，她卻意外造成腎臟負擔。圖／報系...
南投縣莊姓糖尿病患與女兒一起靠生酮飲食減重，未料，她卻意外造成腎臟負擔。圖／報系資料照，非當事人
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