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4月兒童清明連假 業者推五個童心未泯之旅

2018-03-15 16:56經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

4月初的兒童節剛有五天連假，全球旅遊搜尋引擎KAYAK（www.tw.kayak...
4月初的兒童節剛有五天連假，全球旅遊搜尋引擎KAYAK（www.tw.kayak.com）推薦五個別具特色的「童心未泯之旅」，2004年上映的宮崎駿電影，描述了一幢神奇且會移動的城堡，而劇中場景的靈感來源之一就是法國科爾馬的「普菲斯特之屋」。　圖／KAYAK提供
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4月初的兒童節剛有五天連假，全球旅遊搜尋引擎KAYAK推薦五個別具特色的「童心未泯之旅」，鼓勵旅客趁機來趟圓夢之旅，重溫兒時感動及夢想。不管是相約好友一同憶當年，或是帶著孩子來趟不一樣的親子之旅，都能重拾美好時光並創造新回憶，絕對是別具意義的旅程。

KAYAK表示，由英國作家J·K·羅琳所創作的奇幻小說描寫一個神祕的魔法世界，是世上最暢銷小說之一。七部電影拍攝足跡遍布英國，忠實讀者絕對要到英國來趟「魔法之旅」，一窺小說及電影中的經典場景，重溫童年感動！倫敦的千禧橋、聖潘克斯車站、利德賀市場等地都是電影中曾出現的地點。此外，一定要去的則是國王十字車站中的九又四分之三月台，通往魔法世界的入口就位在此處。

除了倫敦以外，KAYAK也推薦順道到蘇格蘭去。因為在電影中前往魔法學校的特快列車駛過高架橋的那一幕，就位在Jacobite火車路線上，這條火車線路更被評選為「世界最經典火車之旅」。走訪電影中的各個場景，彷彿有種踏入魔法世界的感覺。電影化為現實的感動，絕對會讓旅客永生難忘。

知名日本動畫大師－宮崎駿所製作的動畫電影是許多人兒時的共同回憶，2004年上映的宮崎駿電影，描述了一幢神奇且會移動的城堡，而劇中場景的靈感來源之一就是法國科爾馬的「普菲斯特之屋」。

據說宮崎駿為了取景，更曾親自到訪這座迷人的童話小鎮。科爾馬保留了中世紀建築風貌，河道以及隨處可見的彩色房屋，處處都是迷人風光。從巴黎搭乘TGV（法國高速列車），只需要兩個多小時就可以直達科爾馬。喜歡這部動畫的旅客千萬別錯過。

還記得那個擁有無懼的膽識，曾經夢想成為航海家、探索世界的每個角落的自己嗎？KAYAK推薦想要圓夢的旅客，可以來趟加勒比海之旅，盡情體驗乘風破浪的快感。在16、17世紀時，曾經有許多海盜橫行於加勒比海；現今則因為擁有豐富的自然景觀及古文明遺址，成為許多人喜愛的度假勝地。

對旅遊有民眾，可上網了解相關訊息。

官網：https://www.tw.kayak.com/

部落格：https://www.tw.kayak.com/news/

社群媒體：

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Instagram：http://www.instagram.com/kayak_tw

4月初的兒童節剛有五天連假，全球旅遊搜尋引擎KAYAK（www.tw.kayak...
4月初的兒童節剛有五天連假，全球旅遊搜尋引擎KAYAK（www.tw.kayak.com）推薦五個別具特色的「童心未泯之旅」，其中在哈利波特電影中前往魔法學校的特快列車駛過高架橋的那一幕，就位在Jacobite火車路線上，這條火車線路更被評選為「世界最經典火車之旅」。　圖／KAYAK提供
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