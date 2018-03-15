4月兒童清明連假 業者推五個童心未泯之旅

2018-03-15 16:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



4月初的兒童節剛有五天連假，全球旅遊搜尋引擎KAYAK（www.tw.kayak.com）推薦五個別具特色的「童心未泯之旅」，2004年上映的宮崎駿電影，描述了一幢神奇且會移動的城堡，而劇中場景的靈感來源之一就是法國科爾馬的「普菲斯特之屋」。 圖／KAYAK提供 分享 facebook

4月初的兒童節剛有五天連假，全球旅遊搜尋引擎KAYAK推薦五個別具特色的「童心未泯之旅」，鼓勵旅客趁機來趟圓夢之旅，重溫兒時感動及夢想。不管是相約好友一同憶當年，或是帶著孩子來趟不一樣的親子之旅，都能重拾美好時光並創造新回憶，絕對是別具意義的旅程。

KAYAK表示，由英國作家J·K·羅琳所創作的奇幻小說描寫一個神祕的魔法世界，是世上最暢銷小說之一。七部電影拍攝足跡遍布英國，忠實讀者絕對要到英國來趟「魔法之旅」，一窺小說及電影中的經典場景，重溫童年感動！倫敦的千禧橋、聖潘克斯車站、利德賀市場等地都是電影中曾出現的地點。此外，一定要去的則是國王十字車站中的九又四分之三月台，通往魔法世界的入口就位在此處。

除了倫敦以外，KAYAK也推薦順道到蘇格蘭去。因為在電影中前往魔法學校的特快列車駛過高架橋的那一幕，就位在Jacobite火車路線上，這條火車線路更被評選為「世界最經典火車之旅」。走訪電影中的各個場景，彷彿有種踏入魔法世界的感覺。電影化為現實的感動，絕對會讓旅客永生難忘。

知名日本動畫大師－宮崎駿所製作的動畫電影是許多人兒時的共同回憶，2004年上映的宮崎駿電影，描述了一幢神奇且會移動的城堡，而劇中場景的靈感來源之一就是法國科爾馬的「普菲斯特之屋」。

據說宮崎駿為了取景，更曾親自到訪這座迷人的童話小鎮。科爾馬保留了中世紀建築風貌，河道以及隨處可見的彩色房屋，處處都是迷人風光。從巴黎搭乘TGV（法國高速列車），只需要兩個多小時就可以直達科爾馬。喜歡這部動畫的旅客千萬別錯過。

還記得那個擁有無懼的膽識，曾經夢想成為航海家、探索世界的每個角落的自己嗎？KAYAK推薦想要圓夢的旅客，可以來趟加勒比海之旅，盡情體驗乘風破浪的快感。在16、17世紀時，曾經有許多海盜橫行於加勒比海；現今則因為擁有豐富的自然景觀及古文明遺址，成為許多人喜愛的度假勝地。

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