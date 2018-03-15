蝦皮推24小時到貨 不適用「偏鄉地區」範圍超過半個台灣

2018-03-15 16:59 聯合新聞網 綜合報導



主打24小時快速到貨的「蝦皮24h」購物中心正式上線，卻被網友發現，不適用快速到貨服務的「例外配送地區」名單超長，涵蓋超過半個台灣。圖截自蝦皮購物 分享 facebook

蝦皮購物進軍台灣2年，發展迅速，近日「蝦皮24h」購物中心正式上線，強調24小時內快速到貨，讓許多顧客躍躍欲試。然而，卻有網友發現，官方雖表示全台灣都適用24小時快速到貨服務，但無法配合的「偏遠地區」列表卻有一大串，北北基以外的縣市幾乎全部包含在內，讓網友直呼「大家都是偏鄉！」

蝦皮購物昨（14）日宣布「蝦皮24h」購物中心正式上線，主打24小時內快速到貨，還提供全天候客服即時回應，期望能給顧客更完整、迅速的服務。但有眼尖的網友在網路論壇《wetalk》上貼文表示，蝦皮方面表示，除了「例外配送區域」之外，全台都適用24小時快速到貨服務，然而，進一步查看「偏遠地區」後，卻發現名單「落落長」。

網友表示，北北基以外的地區幾乎都不適用，範圍涵蓋了大半個台灣。舉彰化縣為例，全縣共26個鄉鎮市區中，就有15個區域無法享用這項服務，台東縣16個鄉鎮市區更是全部涵蓋在「例外配送區域」列表中。諸多限制讓網友大失所望，「原本看到這個消息還滿興奮的，結果仔細一看，直接心死」，原po還開玩笑地說，「以後南北也不用戰了，大家都是偏鄉大聯盟啊！」

其他網友看了之後也紛紛回應，「台南除了舊市區之外，都是偏鄉」、「台灣的黃金地段都被列為偏鄉地區」、「斗六市是偏鄉，這太驚人了」、「PChome還是很好用的」。