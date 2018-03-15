嘉義縣藝術光點藝文攜手計畫 5校結盟啟動

2018-03-15 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



2018嘉義縣藝術光點-藝文攜手計畫，5所聯盟學校聯合開幕啟動，今天上午在六腳鄉六腳國小盛大登場。圖／縣府提供 分享 facebook

2018嘉義縣藝術光點-藝文攜手計畫，5所聯盟學校聯合開幕啟動，今天上午在六腳鄉六腳國小盛大登場，

5所參與國校:布袋鎮新塭、水上鄉大崙、六腳鄉六腳、中埔鄉灣潭及中山國小校長，聯合舉行啟動儀式，進行藝術探索見學之旅授牌，將藝文推廣偏鄉小學，培養學童藝術鑑賞能力興趣，讓美育向下扎根。

活動安排大崙國小「花式獨輪車」，六腳國小「來六腳𨑨"陶"」的精彩表演，由縣府教育處副處長李美華、研揚科技暨文教基金會總經理林建弘及5所參與學校校長，共同舉行聯合啟動儀式。

由教育部、縣府指導、研揚科技贊助、研揚文教基金會主辦的研揚藝術光點—校園藝文推廣計畫，透過計畫甄選方式，從2009年至2017年共近90所嘉縣國小參與，2014年起推動藝術光點—藝文攜手計畫，持續將藝術資源帶到學校、社區及偏鄉，讓藝術融入教學與生活，截至2017年共125所學校參與，總投入經費近2000萬元。

希望藉畫作展覽導覽、外埠美育參訪、數位學習體驗、家鄉地圖繪製等，讓庄腳囝仔享受精緻多元藝術生活內涵，豐富孩子的藝文視野，今年手計畫包含藝想台灣—台灣藝術家校園巡迴畫展，提供教師e-School數位化教材運用、安排3天2夜台北藝術探索見學之旅，以及我的家鄉真美麗-家鄉地圖繪製活動，持續將藝術資源帶到學校、社區及偏鄉，讓藝術融入教學與生活。