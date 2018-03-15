這一周天氣冷冷熱熱 氣象局一張圖告訴你

2018-03-15 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



一張圖即可馬上了解一周天氣變化。圖╱氣象局提供 分享 facebook

最近天氣變化快，一下子熱得像夏天，短袖出籠，但馬上天氣溫度又要溜滑梯下降，很難穿衣服，容易感冒。

中央氣象局臉書粉絲專頁「報天氣中央氣象局」下午稍早發布未來一周天氣變化圖，要讓民眾看圖即可馬上了解未來天氣變化。

氣象局說，從今天下午1時30分的雷達圖可以看到，目前鋒面系統已經相當靠近台灣西半部地區，預計下午起到明天(16)日清晨是降雨機率最高的時段，全台都有降雨的機會。

至於明天(16日)上午鋒面通過後，大部分地區降雨逐漸趨緩，僅迎風面地區仍有短暫雨。17日受東北季風影響，北台灣要轉涼了，請注意氣溫的變化添加衣物，民眾不要感冒了。