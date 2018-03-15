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糖雕蛻變藝術麵包 名師裴志偉勇奪德世界廚藝賽冠軍

2018-03-15 14:42聯合報 記者黃瑞典╱即時報導

裴志偉上個月在德國斯圖加特廚藝大賽奪冠，金牌作品已被收藏，今天她帶著2016年I...
裴志偉上個月在德國斯圖加特廚藝大賽奪冠，金牌作品已被收藏，今天她帶著2016年IKA廚藝大賽金牌糖雕作品「觀心」到苗栗縣府，接受縣長徐耀昌表揚。記者黃瑞典／攝影
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頭份市民裴志偉2月在德國斯圖加特廚藝大賽中，以藝術麵包「蛻變」的盔甲勇士及「重生」的貓頭鷹拿下1金1銀，總積分奪冠，拿下她第5面世界金牌，苗栗縣長徐耀昌今天接見表揚，裴志偉說，未來希望能往國際發展，能有展店的機會，將台灣的產品及藝術之美讓國際間看得到。

裴志偉在弘光科技大學擔任助理教授，以糖雕藝術聞名，2012年首度參加德國IKA奧林匹克國際廚藝大賽，以糖雕「趙子龍」作品拿下超級金獎，2016年也以觀音為主題的「觀心」作品在同一賽事拿下金牌，還有多項國際賽事也獲獎連連。

上個月她代表亞洲及台灣參加德國斯圖加特廚藝大賽，突破自我不想被侷限糖雕領域，首次挑戰藝術麵包，以「蛻變」的盔甲勇士與「重生」的貓頭鷹作品拿下一金一銀的好成績，其中金牌的成績，更超越其他10個單項競賽的冠軍，總積分獲得全場總冠軍，再度拿下世界金牌。

她的金牌作品「蛻變」已被收藏，今天她帶著2016年的金牌糖雕作品「觀心」到縣府接受徐耀昌表揚，徐肯定她是台灣之光，裴志偉說，糖雕不會受熱而膨脹，藝術麵包則要顧慮火候、溫度、時間與濕度，麵包發酵後會導致作品人物的五官扭曲變形，影響外觀，為獲得好的成績，她每天只睡3小時，不斷訓練手感及修正作品。

裴志偉說，她不斷挑自己的技術，經歷過很多的心路歷程，為擺脫過去種種的挫敗 ，所以選擇「蛻變」為主題，以全新的挑戰與技術參賽，對她來說是新的里程碑，神聖又是全新的挑戰，不管結局是如何，她不想要有遺憾，坐而言不如起而行，因此勇於接受新的挑戰，未來希望能往國際發展、展店，仍在規畫中。

糖雕名師裴志偉上個月在德國斯圖加特廚藝大賽，首度挑戰藝術麵包，以「蛻變」作品拿到...
糖雕名師裴志偉上個月在德國斯圖加特廚藝大賽，首度挑戰藝術麵包，以「蛻變」作品拿到金牌。圖／裴志偉提供
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糖雕名師裴志偉上個月在德國斯圖加特廚藝大賽，首度挑戰藝術麵包，以「蛻變」作品拿到...
糖雕名師裴志偉上個月在德國斯圖加特廚藝大賽，首度挑戰藝術麵包，以「蛻變」作品拿到金牌。圖／裴志偉提供
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糖雕名師裴志偉上個月在德國斯圖加特廚藝大賽，首度挑戰藝術麵包，以「蛻變」作品拿到...
糖雕名師裴志偉上個月在德國斯圖加特廚藝大賽，首度挑戰藝術麵包，以「蛻變」作品拿到金牌。圖／裴志偉提供
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徐耀昌

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