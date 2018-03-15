台灣高教警訊！申請大陸大學學生爆增

2018-03-15 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市優秀高中今年申請前往大陸念書的學生爆增， 學校表示應該是受大環境的影響， 教育部雖然認為人數不多， 但是持續增加的現象， 是國內高等教育的警訊。

台南一中往年申請赴大陸的學生，頂多只有一、兩人，今年增加到12人，由於大陸大學申請截止日期多數在本周，校長張添唐這幾天都在忙著幫學生寫推薦函， 加上申請國內的學校也要幫忙寫推薦函，甚至還寫到半夜。

而申請的學生多數成績都非常好，申請大陸一流的大學像是北大、清華、交大等。

南一中輔導老師施冠汝表示，今年人數爆增，主要是近幾年每年大陸都舉辦上海科技營活動，台灣學生只要出機票錢，就能前往參加，今年的高三學生3年前曾前往，對大陸的大學有一定的認識，而且班上只要有學生申請，會影響到其他學生，人數才會增加。

學校表示，近幾年的科技營活動，吸引許多學生參加，由於報名踴躍，學校甚至要挑選成績優秀者才能參與，可見競爭的激烈，但相對也給學生不同的視野，讓學生更想到對岸唸大學。

台南女中今年申請大陸大學的學生也是增加許多，去年兩名，今年增加到12人，學校表示，大陸近年開放台灣高中學生申請的門檻愈來愈低，2011年開放只要是學測前標就能申請，去年更放寬到均標即可，但這不是影響學生的原因，目前學生申請的都是大陸頂尖大學，成績也都是頂標以上，顯見大陸的放寬不是台灣學生前往的原因，而是因整體環境，「台大連校長是誰都搞不定」，國內高教趨弱，世界排名比不上大陸學校，多少都會影響優秀學生。

德光中學今年有3名滿級分學生，打破過去「滿級分學生幾乎都上醫學系」，2人選讀電機系，一人因香港中文大學提供全額的獎學金，食宿全包，前往香港唸資訊。

學校表示，愈來愈多的頂尖優秀學生放棄唸醫科，可能與台灣的醫療環境不佳有關，同時申請前往大陸的學生也愈多。