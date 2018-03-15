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第二次醫師高考 7月20日起舉行

2018-03-15 14:12聯合報 記者鄭媁╱即時報導

考試院院會今上午通過，107年第二次專門職業及技術人員高等考試醫師考試分階段考試（第一階段考試）、牙醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試、107年專門職業及技術人員高等考試助產師考試，定在7月20日（星期五）至22日（星期日）在台北、台中、台南及高雄等4考區舉行。

考試院說明，這項考試為高等考試，設醫師（一）（應醫師第一階段考試）、牙醫師（一）（應牙醫師第一階段考試）、牙醫師（二）（應牙醫師第二階段考試）、藥師(一)（應藥師第一階段考試）、藥師（二）（應藥師第二階段考試）、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師、助產師等12類科。

有關應考資格、應試科目、試題題型、成績計算與及格方式，分別依照各該考試規則、專門職業及技術人員考試總成績計算規則等規定辦理，相關規定將載明於應考須知。

此外，考試院去年2月20日修正發布「專門職業及技術人員高等考試醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試規則」部分條文及第8條附表二，其中修正藥師類科第一階段考試應試科目，自今年4月1日起適用，請應考人留意並儘早準備，以利應試。

獸醫師牙醫考試院

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