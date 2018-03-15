公務員高考三級 考試院將新增港灣工程類科

2018-03-15 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



考試院院會今上午通過，公務人員高等考試三級考試暨普通考試規則修正案，新增高考三級港灣工程類科。

考試院說明，為考量海岸管理法制定公布，防治海岸災害與環境破壞、推動海岸整合管理及促進海岸地區的永續發展，並配合政府推動綠能計畫，於離岸風力開發的政策目標，需仰賴專業人才投入相關工作，擴大港灣工程專業人員需求，在高考三級新增港灣工程類科，列考專業科目為「波浪力學（含潮汐）」、「港灣工程」、「海岸工程」、「近岸地形測量」、「土壤力學（含樁基礎）」與「鋼筋混凝土學與設計」。