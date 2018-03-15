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新航推787-10新機 最快今年飛台灣

2018-03-15 13:28聯合報 記者侯俐安╱即時報導

新航台灣分公司總經理黃文杰。記者侯俐安／攝影
新航台灣分公司總經理黃文杰。記者侯俐安／攝影
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新加坡航空公司去年來台滿50周年，將在今年3月底推出波音787-10全新區域航班機艙，包含36個商務艙、301個經濟艙座位，共有337個座位，預計5月起執飛新加坡─大阪及新加坡─伯斯航線定期航班。新航台灣分公司總經理黃文杰表示，希望787-10今年可飛台灣，也將取代目前的A330，每趟將增加52個座位數，大幅增加運能，新航也將持續在全球飛行網絡強化客艙產品，在台灣也將以彈性的票價、多元化的合作，提供旅客優質舒適的服務。

新航今也宣布3月31日前推出開春優惠票價，台北─新加坡經濟艙來回機票含稅新台幣8458元起，適用於今年3月1日至6月27日之間出發；至於歐洲經濟艙來回機票含稅2萬3368元起，適用於3月1日至12月31日之間；澳洲經濟艙2萬558元起，優選經濟艙5萬428元起，商務艙6萬2318元起，適用於2018年4月8日至2018年9月30日之間出發。

另外，新航也是首家飛航A380的航空公司，在飛航A380十年之後，新航於新交機的A380客機上發表新一代的客艙產品，包括上層客艙的6個新航套房與78個商務艙座位，以及主客艙樓層的44個優選經濟艙與343個經濟艙，共471個座位。

新航表示，配備全新客艙產品的A380客機，從2017年12月開始執飛新加坡─雪梨航線，並於2018年2月開始新加坡─倫敦及新加坡─香港之間的飛航服務。全新的客艙產品初步配備於新交機的5架A380上，同時也將開始進行新航既有14架A380客機的改裝，以求機隊客艙產品的一致性。

新航今也推出新品牌影片，以「每段旅程、專屬貼心」主題，展現新航致力於服務上的精進，以新航空姐為服務的代表，在每一段旅程中提供親切的款待與個人化的服務，讓每個客艙的旅客都能感到特別。影片中也展示了備受矚目的新航A380全新客艙產品。

新航在台灣不定期推出優惠票價，詳情可見新航官網

新加坡航空A380

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