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世界消費者日 消保處拚網路安心消費

2018-03-15 14:29聯合晚報 記者葉卉軒╱台北報導

今天是世界消費者日，消保處為響應國際消費者組織聯盟，特別將今年的活動主題訂為「促進數位市場公平」。

消保處處長劉清芳表示，今年消保處將全力結合政府、產業公會及消費者保護團體促進數位消費的公平、安全及便利，讓消費者能夠更安心的進行數位消費。消保處指出，民眾透過電腦或行動設備上網消費已成常態，電子商務衍生的資訊揭露、契約公平、付款安全、個人資料保護及消費爭議處理等課題，常對企業、政府部門及消費者帶來挑戰。

有鑑於此，消保處與內政部警政署刑事警察局、經濟部商業司、國家通訊傳播委員會、公平交易委員會、財團法人中華民國消費者文教基金會、社團法人台灣消費者保護協會、台北市電腦商業同業公會及無店面商業同業公會合作組成守護者聯盟，宣示建構安全、公平的網路交易環境，並推動各項保護措施，以守護數位消費者權益。

為了促進數位市場的安全及公平，消保處規畫審查「線上遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」及「網際網路教學定型化契約應記載及不得記載事項」等定型化契約。在消費爭議防制與處理方面，將辦網路App資安檢測及隱私權條款查核，並邀集主管機關及網路平台業者召開會議，降低消費爭議案件。

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