癌切除後要擔心幾年？醫師：即使超過5年仍應追蹤

2018-03-15 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師林育生說，曾罹患惡性腫瘤且治癒的病人，務必定期追蹤。圖／亞洲大學附屬醫院提供 分享 facebook 癌症切除，幾年可免再擔心？台中市一名65歲陳姓婦人10多年前因罹患子宮惡性腫瘤而摘除子宮，去年體檢竟發現肺葉有約3公分腫瘤，病理切片證實為原發於子宮的轉移性腺癌，讓她驚訝「過了這麼久，癌細胞竟還能從子宮移轉到肺部」醫師提醒，即使超過5年仍應追蹤，避免再生而不知。

亞洲大學附屬醫院胸腔內科醫師林育生說，陳婦10多年前曾因子宮長有惡性腫瘤接受子宮摘除手術，術後認為恢復狀況良好，這些年來便沒有規則追蹤，直到體檢時發現肺部疑似長有腫瘤，才進一步安排肺部電腦斷層檢查，所幸只發現單一肺部腫瘤，無其他明顯淋巴轉移跡象。

陳婦經轉介胸腔外科施以右下葉腫瘤切除手術後，原會喘的狀況好轉不少，病理切片證實肺部腫瘤為原發於子宮之轉移性腺癌，建議要定期追蹤至少3至5年。

林育生指出，根據臨床的經驗，由他處轉移至肺部的癌症個案並不少見，但這類癌症通常是多發性，也就是體內多處器官均有轉移現象，且絕大部分無法透過手術切除；以該個案而言，患者10多年前切除子宮後沒有復發，幾乎可認定為治癒的病人，但10多年後竟又轉移至肺部，又可幸運切除的案例則是十分罕見。

林育生強調，肺癌近年來高居所有癌症死亡率第1名，原因在於，肺臟接受身體各處流經的血液，將血液重新充滿氧氣後，再送回原本的器官，過程中許多有害物質、細菌、甚至腫瘤細胞，很容易停留在肺臟，因此才會有「肺臟是癌症器官轉移的第1站」之說。

他提醒，對於曾罹患惡性腫瘤且治癒的病人，務必定期追蹤，或定期接受健康檢查，才是預防腫瘤復發的最佳途徑。