農舍與廚房 療癒了他的人生

2018-03-15 13:21 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 仝澤蓉 ／台北報導



所到之處必定搭建座涼亭，在涼亭下和朋友喝咖啡享用美食是一大樂趣。 江冠明/提供 分享 facebook 意外的台東放逐生活，開啟了江冠明的廚師生涯，他樂於做菜，也喜歡分享自己的做菜心得，出版成書。 江冠明／提供 分享 facebook

曾是一個標準的都會人，做過導演，也得過聯合報報導文學獎，強烈關注社會運動，PASA海岸民宿負責人江冠明20年前流浪都蘭山林，在一片荒蕪之地，靠著自己的雙手改造廢棄農舍，過著漫遊隱居的生活，然後意外成為民宿主人，也意外變成廚師，讓下廚烹調和改造農舍，療癒了他的人生。

自我放逐到都蘭

江冠明認為自己的人生充滿了荒謬與意外，1997厭倦了台北的生活，找不到可以繼續留下來的理由，這時候婚姻也走到了瓶頸，於是自我放逐到台東都蘭，選擇獨居生活，帶著自我放逐的頹廢，人生徬徨的不安，沒有計畫也沒有夢想，更沒有花東新移民田園歲月的浪漫，落腳台東只是因為中途下車的一個意外。

在台東的山居歲月，他徒手接水管，墾荒修繕屋舍，流浪山林農舍之間，過著波希米亞式的生活，被趕了就搬，輾轉遷徙了三棟農舍，不斷的體驗歸零的生活；沒有太多的外援，他用自己的方式與這片土地搏情感，每棟農舍因自己的一手打造，而美麗光亮。

民宿房間的擺飾和燈光，也都是自己動手做的。 江冠明／提供 分享 facebook

尋找美感與設計樂趣

事實上，江冠明會動手打造房子，是有跡可循的，大學聯考那年，他只填了六個志願，全部都是建築系；進入文化大學建築系後，他尋找到藝術美感與設計樂趣；雖然大四那年降轉哲學系，畢業後又跑去拍片拍廣告，但充滿變動的人生，早已經為日後的放逐生活，埋下了種子。

20年來江冠明陸續改建了三棟農舍，其中包括當地朋友和原住民朋友免費讓他住的廢棄農舍，也有向人租借的；剛開始農舍門窗破舊，但是屋頂牆壁勉強可以遮風避雨，本想修修補補夠住就可以；後來經過屋主同意，江冠明找朋友和僱工幫忙打掃整理，重新粉刷牆壁，也修補門窗，換過屋瓦，更新電線和水管，在庭院鋪上碎石子，種些樹木綠籬，讓農舍煥然一新。

自己動手做的洗手台饒富趣味。 江冠明／提供 分享 facebook

創意農舍改造專家

每到一處農舍，江冠明總會重新整修打理，因此便成為別人眼中的創意農舍改造專家；後來甚至發展出「PASA海岸民宿」、「PASA廚房」與「PASA農舍」三個度假空間。

涼亭是江冠明的生活空間，也是一種生活品味的堅持，每到一處他都會蓋一座涼亭，路過的人以為是在賣咖啡，他則喜歡和來訪的朋友在涼亭底下看書聚餐，喝咖啡、品紅酒。

江冠明墾荒除草，整地挖水池，動手做花園，他就地取材，用姑婆芋、美人蕉、蕨類圍繞當綠籬，幾根漂流木插在地上，漆上土耳其藍裝飾，接上水管鎖上洗臉盆，加個蓮蓬頭就是浴室，地上則鋪著石板和碎石子，打造出簡單樸實充滿田園樂趣的生活空間。

「漫滋慢味」成廚師

為了滿足來訪朋友吃的需求，江冠明開始即興下廚，後來朋友認真帶朋友來訂餐，免費的做菜變成了收費的PASA廚房，他也從民宿主人又多了一個廚師的身分；每年總會做出幾道創意料理，例如培根炒茄子、烤大頭菜、松阪肉佐百香果蘋果水泥沙拉、豆腐牛排、蕃茄四重奏等，後來還出版了 「漫滋慢味PASA廚房」，也在2011年受邀成為世貿「台灣美食展」的廚師。