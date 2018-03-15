牙醫月拔77顆智齒！醫療行為異常 健保費用遭核刪

2018-03-15 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



拔智齒太好賺，拔1顆約可申報8100元，讓某些牙醫師熱衷於幫病人拔智齒。 圖／ingimage 分享 facebook

每個男生都只有1顆攝護腺，但健保署卻發現，南部某兩家醫學中心竟然出現「同病人同日做了兩次攝護腺切片檢查」申報個案，進一步追查，共有16家醫院攝護腺切片申報異常，幾乎都在南部地區，進一步審核，最扣追扣219萬。

至於拔智齒部分，也出現類似問題，原因是拔智齒實在太好賺，拔1顆約可申報8100元，讓某些牙醫師熱衷於幫病人拔智齒。

健保署中區承辦人員年初發現，特定醫院及牙科診所申報拔除深部阻生齒（智齒）時，數量出現異常，平均全國牙科醫師每月拔智齒顆數在5顆以下，但申報前3名醫師卻高達73、44、37顆，進一步審核，核刪率高達5成，申報內容與實際狀況不符合。

據統計，每年健保醫療費用申報共3億多件，原本採取隨機抽審，希望找出浮濫醫療個案，為求精準，健保署於106年起增加立意抽樣，占了7成，其餘3成仍為隨機抽審。

健保署長李伯璋指出，少數醫院、醫師的醫療行為不合乎常理，確實需要進一步檢視審查，透過立意調查、大數據分析，就能找到對於某項檢查或手術執行量過多異常的醫院或醫師，進行立意抽審，避免重複或不合理的醫療浪費。

舉例來說，健保署南區之前發現轄區兩家醫學中心申報攝護腺切片給付時，有違常理，男生只有1顆攝護腺，如果出現罹癌的可能性，只需做一次切片，但這兩家醫院卻出現「同日同病人做兩次攝護腺切片」奇怪醫療行為。

透過大數據分析，發現從105年1月至106年10月之間，全國共有1841名男性患者在同一天攝護腺被切片兩次，屬於不當切片檢驗，幾乎都集中在南部兩家醫學中心，其餘另有14家醫院涉及浮濫檢驗。

李伯璋說，經過瞭解之後，對於兩家醫學中心來說，這是陳年陋習，學長傳授給學弟這招「偷吃步」，為了申請更多的健保給付費用，而白白讓病人多挨一刀，多做一次攝護腺切片。