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詭異！前列腺切片1天做2次？健保署追出申報膨風

2018-03-15 11:57聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

健保署制定抽樣核刪回推倍數上限。記者劉嘉韻／攝影
健保署制定抽樣核刪回推倍數上限。記者劉嘉韻／攝影
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「每位男性只有一個前列腺，怎麼一天切2次？」健保署去年偵測醫療院所申報大數據發現，前列腺切片有異常申報的現象，且85%的異常申報集中在南部2家大型醫學中心，進一步追查發現，全國16家醫療院所自2016年1月至去年10月為止，總計有1354件都是同一患者在同一天、同家醫院做了2次以上切片的異常申報，最後針對這16家院所追扣219萬元補助。

「過去的審查機制有如亂槍打鳥！」健保署長李伯璋指出，全國1年有3.6億件門診量，但以往健保是採8成隨機抽審，針對異常申報的「立意抽審」僅占審查案件的2成，每年審將件數只有245萬件，占門診量比率不到1%。為此，健保署推動審查機制，今年起隨機抽審、立意審查比率改為3:7，盼透過大數據分析、精準審查揪出不合理的健保申報，避免醫療資源浪費。

此外，健保署今也公告隨機抽樣核刪回推倍數上限，預定4月起正式實施，其中醫院門診為10倍、住診3倍，西醫基層門診20倍、住診5.8倍，中醫門診20倍，牙醫門診未設定上限。李伯璋說，過去為設定核刪回推倍數，有時甚至回推追扣到上百倍，也引發醫界反彈，因此與醫界討論過後，訂定回推倍數上限，讓審查資訊透明也避免不合理的回推倍數。

健保署長李伯璋說，精準審查將能避免醫療資源浪費。記者劉嘉韻／攝影
健保署長李伯璋說，精準審查將能避免醫療資源浪費。記者劉嘉韻／攝影
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