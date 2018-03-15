詭異！前列腺切片1天做2次？健保署追出申報膨風

2018-03-15 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



健保署制定抽樣核刪回推倍數上限。記者劉嘉韻／攝影 分享 facebook 「每位男性只有一個前列腺，怎麼一天切2次？」健保署去年偵測醫療院所申報大數據發現，前列腺切片有異常申報的現象，且85%的異常申報集中在南部2家大型醫學中心，進一步追查發現，全國16家醫療院所自2016年1月至去年10月為止，總計有1354件都是同一患者在同一天、同家醫院做了2次以上切片的異常申報，最後針對這16家院所追扣219萬元補助。

「過去的審查機制有如亂槍打鳥！」健保署長李伯璋指出，全國1年有3.6億件門診量，但以往健保是採8成隨機抽審，針對異常申報的「立意抽審」僅占審查案件的2成，每年審將件數只有245萬件，占門診量比率不到1%。為此，健保署推動審查機制，今年起隨機抽審、立意審查比率改為3:7，盼透過大數據分析、精準審查揪出不合理的健保申報，避免醫療資源浪費。